Frente frío 29 entra este viernes: provocará lluvias fuertes y descenso de temperatura en varios estados
El frente frío 29 ingresará a partir del mediodía de este viernes sobre el norte y noreste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el pronóstico, este nuevo frente frío interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de posibles tolvaneras en estas entidades.
En tanto, canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, junto con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, provocarán lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
También se esperan intervalos de chubascos en:
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
Se prevén, además, lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio nacional.
Estados afectados este viernes por el frente frío 29
Durante el viernes, los principales efectos del frente frío 29 se concentrarán en el norte y noreste del país. Las rachas de viento de hasta 60 km/h se presentarán en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Mientras que en el occidente y centro del país se registrarán lluvias puntuales fuertes en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
En tanto, los chubascos se extenderán a:
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
En regiones del norte, oriente y sureste se prevén lluvias aisladas.
Pronóstico del frente frío 29 para el fin de semana
El frente frío 29 se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Esto originará lluvias y chubascos en dichas regiones, con lluvias fuertes a muy fuertes:
- Hidalgo
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias puntuales intensas en:
- Puebla
- Veracruz.
La masa de aire polar asociada al sistema, en interacción con una vaguada en altura, provocará ambiente muy frío a gélido en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas, incluido el Valle de México. En el sureste y la península de Yucatán se prevé ambiente fresco a templado.
Evento de “Norte” por el frente frío 29
Durante la noche del sábado se pronostica un nuevo evento de “Norte”, con rachas de 70 a 90 km/h en:
- Tamaulipas
- Veracruz.
Estas condiciones se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec.
Para el domingo, se prevén rachas de 40 a 60 km/h en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.
Ese mismo día se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del:
- Pico de Orizaba
- Cofre de Perote
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Nevado de Toluca
Lluvias persistentes por el frente frío 29
El ingreso constante de humedad del océano Pacífico, combinado con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano durante el fin de semana.
