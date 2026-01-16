Frente frío 29 entra este viernes: provocará lluvias fuertes y descenso de temperatura en varios estados

GENERANDO AUDIO...

Frente frío 29 ingresa este viernes a México. Foto: Cuartoscuro.

El frente frío 29 ingresará a partir del mediodía de este viernes sobre el norte y noreste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, este nuevo frente frío interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de posibles tolvaneras en estas entidades.

En tanto, canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, junto con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, provocarán lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

También se esperan intervalos de chubascos en:

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Se prevén, además, lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio nacional.

Estados afectados este viernes por el frente frío 29

Durante el viernes, los principales efectos del frente frío 29 se concentrarán en el norte y noreste del país. Las rachas de viento de hasta 60 km/h se presentarán en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Mientras que en el occidente y centro del país se registrarán lluvias puntuales fuertes en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

En tanto, los chubascos se extenderán a:

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

En regiones del norte, oriente y sureste se prevén lluvias aisladas.

Pronóstico del frente frío 29 para el fin de semana

El frente frío 29 se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Esto originará lluvias y chubascos en dichas regiones, con lluvias fuertes a muy fuertes:

Hidalgo

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias puntuales intensas en:

Puebla

Veracruz.

La masa de aire polar asociada al sistema, en interacción con una vaguada en altura, provocará ambiente muy frío a gélido en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas, incluido el Valle de México. En el sureste y la península de Yucatán se prevé ambiente fresco a templado.

Evento de “Norte” por el frente frío 29

Durante la noche del sábado se pronostica un nuevo evento de “Norte”, con rachas de 70 a 90 km/h en:

Tamaulipas

Veracruz.

Estas condiciones se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el domingo, se prevén rachas de 40 a 60 km/h en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Ese mismo día se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del:

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Nevado de Toluca

Lluvias persistentes por el frente frío 29

El ingreso constante de humedad del océano Pacífico, combinado con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano durante el fin de semana.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento