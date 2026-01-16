Frente frío 29 entra este viernes: provocará lluvias fuertes y descenso de temperatura en varios estados

| 10:08 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Frente frío 29 ingresa este viernes a México. Foto: Cuartoscuro.

El frente frío 29 ingresará a partir del mediodía de este viernes sobre el norte y noreste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, este nuevo frente frío interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de posibles tolvaneras en estas entidades.

En tanto, canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, junto con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, provocarán lluvias puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Estado de México

También se esperan intervalos de chubascos en:

  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla

Se prevén, además, lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio nacional.

Estados afectados este viernes por el frente frío 29

Durante el viernes, los principales efectos del frente frío 29 se concentrarán en el norte y noreste del país. Las rachas de viento de hasta 60 km/h se presentarán en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Mientras que en el occidente y centro del país se registrarán lluvias puntuales fuertes en:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Estado de México

En tanto, los chubascos se extenderán a: 

  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla

En regiones del norte, oriente y sureste se prevén lluvias aisladas.

Pronóstico del frente frío 29 para el fin de semana

El frente frío 29 se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Esto originará lluvias y chubascos en dichas regiones, con lluvias fuertes a muy fuertes: 

  • Hidalgo
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias puntuales intensas en:

  • Puebla
  • Veracruz.

La masa de aire polar asociada al sistema, en interacción con una vaguada en altura, provocará ambiente muy frío a gélido en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas, incluido el Valle de México. En el sureste y la península de Yucatán se prevé ambiente fresco a templado.

Evento de “Norte” por el frente frío 29

Durante la noche del sábado se pronostica un nuevo evento de “Norte”, con rachas de 70 a 90 km/h en:

  • Tamaulipas
  • Veracruz. 

Estas condiciones se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el domingo, se prevén rachas de 40 a 60 km/h en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Ese mismo día se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del:

  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote
  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Nevado de Toluca

Lluvias persistentes por el frente frío 29

El ingreso constante de humedad del océano Pacífico, combinado con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano durante el fin de semana.

