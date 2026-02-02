Frente frío 32 bajará temperatura hasta -15° este lunes 2 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Frente frío 32 continuará a lo largo de este lunes 2 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Durante este lunes 2 de febrero, la masa de aire ártico asociada al frente frío 32 mantendrá el ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del norte, centro, y oriente del territorio nacional, así como ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua, Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México originará lluvias fuertes en Oaxaca y Veracruz; chubascos en Hidalgo, Puebla, Tabasco, Chiapas y Veracruz, y lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí. Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero; chubascos en Jalisco, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas en Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Asimismo, la masa de aire ártico asociada al frente frío 32 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana; sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente continuará siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

¿Dónde lloverá este lunes 2 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Michoacán

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nayarit

Jalisco

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 2 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero

Michoacán y Guerrero 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua

zonas serranas de Chihuahua -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango

zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h : golfo de Tehuantepec

: golfo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 3 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.

Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

