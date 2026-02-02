Aplica hoy: SSPC abre vacantes con paga de más de 13 mil
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó la convocatoria 2026 para que mujeres y hombres de 18 a 65 años se integren al Servicio de Protección Federal (SPF). Entre las vacantes, se solicitan guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias federales, poderes del Estado y organismos autónomos.
La dependencia informó que las jornadas de reclutamiento se realizarán durante febrero en Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Asimismo, mencionaron que el proceso permanece abierto de forma permanente en centros de atención establecidos.
¿Qué ofrece el SPF?
Quienes ingresen al SPF contarán con prestaciones superiores a las de ley, entre ellas:
- Sueldo mensual neto de 13,607 pesos
- Seguro médico por riesgo y seguro de vida
- Seguridad social y crédito hipotecario
- 20 días de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo
- Vales de despensa
- Licencias de maternidad y paternidad
- Capacitación y profesionalización permanente
Requisitos principales
Las y los aspirantes deben cumplir con:
- Secundaria concluida
- Estatura mínima: 1.50 m (mujeres) y 1.60 m (hombres)
- Buen estado de salud física y mental
- Disponibilidad para cambiar de residencia
- Documentación básica: INE vigente, CURP, Constancia de Situación Fiscal, comprobantes de domicilio y estudios, referencias personales; cartilla del SMN liberada (varones)
Los requisitos completos están disponibles en el sitio oficial: convocatoria.spf.gob.mx.
Fechas y sedes de reclutamiento
- Ciudad de México: Venustiano Carranza (2 y 11), Gustavo A. Madero (4 y 18), Iztacalco (9), Xochimilco (9 y 16).
- Estado de México: Nezahualcóyotl (5), Toluca (6 y 25), Huehuetoca (9), Ecatepec y Chicoloapan (11), Atenco (12), Tlalmanalco y San Martín de las Pirámides (13), Los Reyes y La Paz (16), Texcoco (19), Acolman (20), Zinacantepec (23).
- Hidalgo: Tulancingo (3), Mineral de la Reforma (4), Pachuca de Soto (5).
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.