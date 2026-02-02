Aplica hoy: SSPC abre vacantes con paga de más de 13 mil

GENERANDO AUDIO...

SSPC lanza convocatoria 2026 y abre varias vacantes. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó la convocatoria 2026 para que mujeres y hombres de 18 a 65 años se integren al Servicio de Protección Federal (SPF). Entre las vacantes, se solicitan guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de dependencias federales, poderes del Estado y organismos autónomos.

La dependencia informó que las jornadas de reclutamiento se realizarán durante febrero en Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Asimismo, mencionaron que el proceso permanece abierto de forma permanente en centros de atención establecidos.

¿Qué ofrece el SPF?

Quienes ingresen al SPF contarán con prestaciones superiores a las de ley, entre ellas:

Sueldo mensual neto de 13,607 pesos

Seguro médico por riesgo y seguro de vida

Seguridad social y crédito hipotecario

20 días de vacaciones , prima vacacional y aguinaldo

, prima vacacional y Vales de despensa

Licencias de maternidad y paternidad

Capacitación y profesionalización permanente

Requisitos principales

Las y los aspirantes deben cumplir con:

Secundaria concluida

Estatura mínima: 1.50 m (mujeres) y 1.60 m (hombres)

1.50 m (mujeres) y 1.60 m (hombres) Buen estado de salud física y mental

Disponibilidad para cambiar de residencia

Documentación básica: INE vigente, CURP, Constancia de Situación Fiscal, comprobantes de domicilio y estudios, referencias personales; cartilla del SMN liberada (varones)

Los requisitos completos están disponibles en el sitio oficial: convocatoria.spf.gob.mx.

Fechas y sedes de reclutamiento

Ciudad de México: Venustiano Carranza (2 y 11), Gustavo A. Madero (4 y 18), Iztacalco (9), Xochimilco (9 y 16).

Venustiano Carranza (2 y 11), Gustavo A. Madero (4 y 18), Iztacalco (9), Xochimilco (9 y 16). Estado de México: Nezahualcóyotl (5), Toluca (6 y 25), Huehuetoca (9), Ecatepec y Chicoloapan (11), Atenco (12), Tlalmanalco y San Martín de las Pirámides (13), Los Reyes y La Paz (16), Texcoco (19), Acolman (20), Zinacantepec (23).

Nezahualcóyotl (5), Toluca (6 y 25), Huehuetoca (9), Ecatepec y Chicoloapan (11), Atenco (12), Tlalmanalco y San Martín de las Pirámides (13), Los Reyes y La Paz (16), Texcoco (19), Acolman (20), Zinacantepec (23). Hidalgo: Tulancingo (3), Mineral de la Reforma (4), Pachuca de Soto (5).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.