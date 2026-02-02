Sheinbaum niega foto y regaña a diputados locales por “no trabajar con la gente”

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum regañó a diputados en San Quintín. Foto: Cuartoscuro

Este fin de semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo presente en San Quintín, Baja California, donde presentó distintos proyectos. Entre ellos, se encuentra un Hospital regional con especialidades, rehabilitación de 20 centros de salud, así como modernización y creación de preparatorias.

Sin embargo, a través de redes sociales, se hizo un viral un video en el que la mandataria regañó a diputados locales presentes en el evento, quienes buscaban tomarse una foto con ella.

Vaya regañada que les metió nuestra presidenta @Claudiashein a diputados locales y federales de Baja California.



🗣️"Hay que estar más con la gente, a todos ustedes, estar más allá y no acá" pic.twitter.com/Ce5Nmb47XJ — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) February 1, 2026

En el video de apenas 15 segundos, se ve a Claudia Sheinbaum reprendiendo a los diputados, diciéndoles que debían estar con la gente y no pidiéndole una fotografía. “Hay que estar más con la gente, a todos ustedes, estar más allá y no acá.”

Posteriormente, la presidenta continuó su camino hacia el escenario para continuar con el evento y la presentación de los proyectos.

Sheinbuam atendió a inconformes

Previo a su llegada a la Universidad Intercultural de San Quintín, manifestantes interceptaron a la presidenta de México. Los inconformes demandaron obra en la carretera, así como hospitales dignos. Además, hicieron énfasis en la revocación de mandato de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez.

