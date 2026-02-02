Congreso de la Unión inicia segundo periodo de sesiones ordinarias a la espera de la reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Congreso de la Unión abrió este 1 de febrero el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, con la asistencia de 78 senadores y 419 diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La declaratoria formal fue realizada por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, con lo que quedaron formalmente iniciados los trabajos legislativos que se extenderán hasta el 30 de abril.

Durante la sesión de Congreso General se guardaron minutos de silencio por distintos decesos. A solicitud del coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, se rindió homenaje al senador Gustavo Sánchez Vázquez, legislador por Baja California, fallecido el sábado.

Posteriormente, la diputada de Morena Gabriela Jiménez pidió un minuto de silencio por María Eugenia Delgado y su hija Sheila Delgado, tía y prima del secretario de Educación, Mario Delgado, quienes fueron asesinadas recientemente.

Agenda legislativa

Mientras que el nuevo periodo se perfila con una agenda de alto impacto. Entre los temas que se prevé discutir destacan:

Reforma electoral , cuya iniciativa se espera sea enviada por el Ejecutivo en los próximos días.

, cuya iniciativa se espera sea enviada por el Ejecutivo en los próximos días. Reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con un esquema de gradualidad.

de 48 a 40 horas semanales, con un esquema de gradualidad. Reformas en materia penal para endurecer sanciones por abuso sexual.

para endurecer sanciones por abuso sexual. Propuestas relacionadas con el sistema de justicia, como la figura de jueces sin rostro.

Distintas fuerzas políticas adelantaron posturas encontradas sobre la reforma laboral y electoral, por lo que se anticipa un periodo de negociación intensa.

Cambios en el Senado

En paralelo, Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado, aunque continuará como legislador. En su lugar fue electo Ignacio Mier como nuevo coordinador del grupo parlamentario. López Hernández señaló que se dedicará a trabajo político territorial rumbo a los procesos electorales de 2027.

Tras la declaratoria de apertura y los actos protocolarios, los legisladores entonaron el Himno Nacional, con lo que se formalizó el arranque del periodo ordinario de sesiones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.