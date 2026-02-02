Mañanera cambia de sede y hora para este lunes 2 de febrero: Sheinbaum

| 22:25 | Redacción | Uno TV
Seguridad y poder, los claroscuros durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum
Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un cambio de horario y de sede para su conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes 2 de febrero, la cual se llevará a cabo en la Cineteca Nacional Chapultepec. El evento comenzará en punto de las 8:00 de la mañana.

A través de su cuenta de X, la mandataria nacional dio a conocer la modificación en el horario de su encuentro con los medios de comunicación.

Cabe señalar que la Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum inicia en punto de las 7:30 horas, de lunes a viernes.

Hasta el momento, dentro de la agenda de la presidenta de México no hay otra actividad oficial.

