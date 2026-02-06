Frente frío 33 mantiene posibilidad de nevadas para este viernes 6 de febrero

| 04:02 | Redacción | Uno TV
Se mantiene probabilidad de nevadas por frente frío 33. Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 6 de febrero, el frente frío 33 propiciará chubascos en Puebla, Veracruz y Campeche, lluvias fuertes en Puebla y Veracruz y lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, prevalecerá ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como ambiente fresco a templado en la península de Yucatán; adicionalmente se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes vientos, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este viernes 6 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Durango
  • Zacatecas
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 6 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 ° C: Sonora, Durango, Morelos y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

  • Viento de 80 a 100 km/h: golfo e istmo de Tehuantepec
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo
  • Mar de fondo de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Baja California y Baja California Sur
  • Mar de fondo de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Defensa activa operativo “Binniza” rumbo al Mundial 2026

Nacional

Defensa activa operativo “Binniza” rumbo al Mundial 2026

México autoriza sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves estadounidenses

Nacional

México autoriza sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves estadounidenses

Monreal confirma que reforma electoral no tocará plurinominales en Diputados

Nacional

Monreal confirma que reforma electoral no tocará plurinominales en Diputados

Operativo Enjambre: qué es y cuántos funcionarios han sido capturados

Nacional

Operativo Enjambre: qué es y cuántos funcionarios han sido capturados

Etiquetas: ,