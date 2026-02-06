Frente frío 33 mantiene posibilidad de nevadas para este viernes 6 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Se mantiene probabilidad de nevadas por frente frío 33. Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 6 de febrero, el frente frío 33 propiciará chubascos en Puebla, Veracruz y Campeche, lluvias fuertes en Puebla y Veracruz y lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, prevalecerá ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como ambiente fresco a templado en la península de Yucatán; adicionalmente se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes vientos, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este viernes 6 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Durango

Zacatecas

Estado de México

Puebla

Veracruz

Tabasco

Posible caída de nieve o aguanieve

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 6 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Sonora, Durango, Morelos y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 80 a 100 km/h : golfo e istmo de Tehuantepec

: golfo e istmo de Tehuantepec Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo

costas de Yucatán y Quintana Roo Mar de fondo de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Baja California y Baja California Sur

costas de Baja California y Baja California Sur Mar de fondo de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.