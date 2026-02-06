Frente frío 33 mantiene posibilidad de nevadas para este viernes 6 de febrero
Para este viernes 6 de febrero, el frente frío 33 propiciará chubascos en Puebla, Veracruz y Campeche, lluvias fuertes en Puebla y Veracruz y lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, prevalecerá ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como ambiente fresco a templado en la península de Yucatán; adicionalmente se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes vientos, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este viernes 6 de febrero?
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Durango
- Zacatecas
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
Posible caída de nieve o aguanieve
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Pico de Orizaba
- Cofre de Perote
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 6 de febrero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 ° C: Sonora, Durango, Morelos y Puebla
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas
Vientos y oleaje:
- Viento de 80 a 100 km/h: golfo e istmo de Tehuantepec
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo
- Mar de fondo de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Baja California y Baja California Sur
- Mar de fondo de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
