México autoriza sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves estadounidenses

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que autorizó el sobrevuelo y un aterrizaje de emergencia de aeronaves de Estados Unidos por razones humanitarias.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, este 5 de febrero de 2026 se permitió el ingreso al espacio aéreo mexicano de dos aviones Hércules cisterna, usados para recargar combustible en el aire, así como dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El objetivo fue apoyar el rescate de un paciente, integrante de la tripulación de un buque que se encuentra en altamar, a unas 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La Defensa señaló que esta autorización se dio conforme a los acuerdos vigentes y reiteró su disposición para colaborar en acciones humanitarias, especialmente cuando está en riesgo la vida de las personas, siempre con respeto a la soberanía nacional y bajo principios de cooperación y confianza mutua.

