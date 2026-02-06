Monreal confirma que reforma electoral no tocará plurinominales en Diputados

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La reforma electoral en análisis no modificará la integración actual de la Cámara de Diputados, que mantiene 300 diputados de mayoría relativa y 200 plurinominales, adelantó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro. Y señaló que ese punto “está superado” y que la propuesta se enfocará en ajustar el método de selección de representación proporcional.

Al acudir al aniversario de la Constitución, Ricardo Monreal explicó que la fórmula vigente de integración seguirá como lo marca la Carta Magna. Sus declaraciones ocurren mientras la información sobre la iniciativa del Ejecutivo se ha dado de manera gradual.

Reforma electoral dejará igual número de plurinominales

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados sostuvo que la composición no se tocará: “Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente 300–200 con la fórmula de representación proporcional”, dijo.

También reiteró que se mantendrán los 300 distritos de mayoría relativa y los 200 espacios de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

Aunque el número no cambiará, Monreal indicó que sí se revisa la forma en que se asignan los diputados plurinominales. “Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su operación”, señaló.

No detalló el mecanismo específico, pero confirmó que el análisis forma parte de la reforma electoral que se prepara desde el gobierno federal.

Reforma electoral sigue en análisis

Hasta ahora no se ha presentado el texto completo de la iniciativa de reforma electoral. Legisladores de Morena han señalado que continúa en revisión técnica y política antes de su eventual envío formal al Congreso.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre los cambios propuestos al sistema electoral.

