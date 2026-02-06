Operativo Enjambre: qué es y cuántos funcionarios han sido capturados

GENERANDO AUDIO...

Desde noviembre de 2024, autoridades pusieron en marcha el “Operativo Enjambre” que ha llevado a la detención de varios funcionarios en diversos estados, quienes han sido señalados como presuntos responsables de diferentes delitos, como extorsión.

¿Qué es el “Operativo Enjambre”?

Reconocido como un hito en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en México, el “Operativo Enjambre” cuenta con la participación de los tres órdenes de gobierno para desmantelar redes delincuenciales.

Como parte del operativo, desde el orden federal participan integrantes de:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Fiscalía General de la República (FGR)

Asimismo, se ha contado con la participación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el operativo “permitió investigar y detener a servidores y exservidores públicos relacionados en hechos delictivos y desarticular redes criminales que operan en el Estado de México”.

¿Cuántos detenidos hay por el “Operativo Enjambre”?

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 16 de enero, García Harfuch, destacó que, hasta ese momento, había “60 detenciones”.

“En ese operativo sumaron ya 60 detenidos, incluyendo presidentes municipales y directores de seguridad. Además, se han obtenido, de estas 60 detenciones, 18 sentencias condenatorias. Esta operación inició, en noviembre del 2024, cuando se cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión, donde fueron detenidos, primero, 24 servidores públicos”

¿Quiénes son algunos de los funcionarios han sido detenidos en el “Operativo Enjambre”?

El primer paso del “Operativo Enjambre” se dio en el centro del país, en territorio del Estado de México, en donde se busca cumplimentar 14 órdenes de aprehensión. Sin embargo, en ese momento solo fueron 7 los detenidos.

Los primeros detenidos por el “Operativo Enjambre” fueron:

María Elena N” , alcaldesa de Amanalco

, alcaldesa Eraclio “N”, director de Seguridad Pública de Tejupilco

Pública de Rodolfo “N”, director de Seguridad Pública de Ixtapaluca

Pública de Manuel Alejandro “N”, director de Seguridad Pública de Amanalco

Pública de Omar “N”, subdirector operativo de la policía de Naucalpan

Roberto “N”, jefe de Región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca

Ellery Guadalupe “N”, director del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) municipal de Tonatico y esposo de la alcaldesa

Días después de la primera acción, el “Operativo Enjambre” volvió a dejar detenidos. El 27 de noviembre se informó sobre la aprehensión de:

Rafael “N”, jefe de la célula de combate a la extorsión de la Policía Municipal de Ecatepec

Vianey Analleli “N” elemento de dicha corporación policiaca

A los detenidos se les señalaba por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre de 33 años.

Para enero del 2025, en Michoacán, detuvieron a Adrián “N”, exdirector de la Dirección de Seguridad Pública de Nicolás Romero.

A la lista de detenciones por el “Operativo Enjambre” se sumó María del Rosario “N”, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, quien estuvo prófuga dos meses. Las autoridades señalan a María del Rosario y a su esposo, Pedro Luis “N”, alcalde electo de Santo Tomás, quien sigue prófugo, como cabezas de una red que protegió, desde el gobierno, a integrantes del cártel Familia Michoacana.

Con el paso de los meses, el “Operativo Enjambre” dejó más detenidos. En marzo de 2025, autoridades detuvieron a Óscar Daniel “N”, exsubdirector de la policía de Chicoloapan, acusado por el delito de extorsión.

La acción más reciente del famoso operativo dejó detenido a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, señalado de, presuntamente, el delito de extorsión. Además, Omar García Harfuch confirmó la captura de:

El director de Seguridad Pública

El director de Catastro y Predial

El director de Obras Públicas

