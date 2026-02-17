Frente frío 35 llega este martes con descenso de temperatura y posibles nevadas
Este martes 17 de febrero, el nuevo frente frío 35 se aproximará e ingresará al noroeste de México, se asociará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Baja California, intervalos de chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de un descenso de la temperatura en la región, con posibilidad de nevadas en sierras de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora. Se pronostica oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California.
Por su parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera originará baja probabilidad de lluvia y ambiente frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este martes 17 de febrero?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Quintana Roo
Posibles nevadas
- Sierra de Baja California
Lluvia engelante
- Sierra de Sonora
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 17 de febrero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 35 °C: Guerrero, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla y Morelos
- 30 a 35 ° C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 60 a 80 km/h: Baja California, Chihuahua y Sonora
- Viento de 40 a 60 km/h: golfo de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Yucatán, Nuevo León y Veracruz
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Baja California
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California Sur
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 25 a 27 °C, con ambiente frío por la mañana.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente cálido y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
