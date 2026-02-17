Frente frío 35 llega este martes con descenso de temperatura y posibles nevadas

GENERANDO AUDIO...

Este martes 17 de febrero, el nuevo frente frío 35 se aproximará e ingresará al noroeste de México, se asociará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Baja California, intervalos de chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de un descenso de la temperatura en la región, con posibilidad de nevadas en sierras de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora. Se pronostica oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

Por su parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera originará baja probabilidad de lluvia y ambiente frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este martes 17 de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Quintana Roo

Posibles nevadas

Sierra de Baja California

Lluvia engelante

Sierra de Sonora

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 17 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 35 °C: Guerrero, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Guerrero, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla y Morelos

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla y Morelos 30 a 35 ° C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora

zonas serranas de Baja California y Sonora 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Baja California, Chihuahua y Sonora

: Baja California, Chihuahua y Sonora Viento de 40 a 60 km/h : golfo de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas

: golfo de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Yucatán, Nuevo León y Veracruz

: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Yucatán, Nuevo León y Veracruz Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Baja California

costa de Baja California Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California Sur

costa de Baja California Sur Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 25 a 27 °C, con ambiente frío por la mañana.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 25 a 27 °C, con ambiente frío por la mañana. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente cálido y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

