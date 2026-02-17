Xalapa tendrá un miércoles soleado y sin lluvias, con máxima de 27 grados

GENERANDO AUDIO...

Clima para Xalapa este 18 de febrero. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La ciudad de Xalapa, Veracruz, tendrá este miércoles 18 de febrero condiciones de cielo despejado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 27 grados, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte meteorológico indicó probabilidad de lluvia del 0% por lo que no se espera precipitación en la capital veracruzana.

Temperaturas por hora en Xalapa

Durante la madrugada, el ambiente será fresco, con temperaturas constantes de 14 grados entre las 00:00 y las 05:00 horas. A las 06:00 y 07:00 horas, el termómetro descenderá ligeramente a 13 grados.

A partir de las 08:00 horas comenzará el ascenso térmico:

08:00 horas: 16 grados

09:00 horas: 20 grados

10:00 horas: 22 grados

11:00 horas: 24 grados

12:00 horas: 25 grados

13:00 horas: 25 grados

14:00 horas: 26 grados

La temperatura máxima estimada para la jornada fue de 27 grados, con el periodo más cálido entre las 13:00 horas y las 15:00 horas. Posteriormente, el ambiente comenzará a refrescar:

15:00 horas: 25 grados

16:00 horas: 23 grados

17:00 horas: 23 grados

18:00 horas 19 grados

19:00 horas 16 grados

20:00 horas a 23:00 horas: 15 grados

La temperatura mínima prevista será de 11 grados.

Viento y humedad

El viento se mantendrá con velocidad de 5 a 10 km/h, con dirección predominante del oeste y rachas de hasta 7 km/h.

Durante la madrugada se registrará una velocidad de 8 km/h con dirección al oeste y rachas de 7 km/h. La humedad relativa se ubicará en 56% en las primeras horas del día.

Sin probabilidad de lluvia

El pronóstico prevé cielo despejado durante toda la jornada del miércoles 18 de febrero, sin nubosidad significativa ni condiciones que favorecerán precipitaciones en Xalapa.

Las condiciones meteorológicas permitirán un día estable, con ambiente templado a cálido por la tarde y fresco durante la noche.

