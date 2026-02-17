Este martes la CDMX llegará a los 29 grados y probabilidad sin lluvia, aunque con bruma

Durante el día, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en la Ciudad de México. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región, así como frío en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en la CDMX y el Estado de México.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 27 a 29 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles en la CDMX?

Para este día se prevé cielo despejado y presencia de bruma. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 27 a 29 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.
  • Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

