Este martes la CDMX llegará a los 29 grados y probabilidad sin lluvia, aunque con bruma

Foto: Getty Images.

Durante el día, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en la Ciudad de México. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región, así como frío en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en la CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 27 a 29 °C.

en la Ciudad de México: 27 a 29 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.

en la Ciudad de México: 11 a 13 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles en la CDMX?

