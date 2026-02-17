Clima en Guanajuato para el 18 de febrero: se prevé temperaturas de hasta 40 grados

GENERANDO AUDIO...

Cielo despejado y temperaturas de hasta 40 grados. Foto Shutterstock

El estado de Guanajuato registrará para mañana, 18 de febrero, condiciones de cielo despejado durante todo el día, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el reporte meteorológico, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Temperaturas mínimas y máximas previstas

Durante la madrugada, el termómetro descenderá gradualmente. A las 00:00 horas se registrarán 16 grados con el cielo despejado. Entre la 01:00 y las 06:00 horas, la temperatura oscilará entre 16 y 12 grados, alcanzando su punto más bajo alrededor de las 07:00 horas con 11 grados.

A partir de las 08:00 horas inicia el ascenso térmico:

08:00 h: 14 grados

09:00 h: 17 grados

10:00 h: 20 grados

11:00 h: 22 grados

12:00 h: 25 grados

13:00 h: 26 grados

14:00 h: 27 grados

15:00 a 17:00 h: 28 grados

Durante la tarde se mantendrá el ambiente cálido con valores cercanos a los 28 grados. Posteriormente, a partir de las 18:00 horas, la temperatura comienza a descender de forma gradual:

18:00 h: 26 grados

19:00 h: 21 grados

20:00 y 21:00 h: 20 grados

22:00 y 23:00 h: 18 grados

Además, el pronóstico general advierte que en algunas zonas del estado, las temperaturas máximas podrían ubicarse en un rango de 35 y 40 grados.

Viento y humedad

El reporte indica viento con velocidad de entre 5 y 10 km/h, con dirección predominante del suroeste y rachas de hasta 17 km/h. Durante la madrugada, el viento disminuirá a 3 km/h con dirección norte y rachas del mismo rango.

En cuanto a la humedad relativa, se reportará 26% durante las primeras horas del día.

Sin lluvias en el estado

Conagua señala que el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada del 18 de febrero, sin presencia de nubosidad significativa ni sistemas que favorezcan precipitaciones.

Las condiciones atmosféricas permitirán un día estable en la mayor parte del territorio estatal.

Recomendaciones ante temperaturas elevadas

Ante el pronóstico de temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados centígrado en algunas regiones, se recomienda a la población:

Mantenerse hidratada

Evitar exposición prolongada al sol entre las 12:00 y 16:00 horas

Utilizar protección solar

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas y actualizan la información conforme evolucionen los sistemas que influyen en el territorio nacional.

