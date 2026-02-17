Alerta por calor extremo: hasta 45 grados por cuatro días en estos estados; ve recomendaciones

GENERANDO AUDIO...

Calor en México. Foto: Cuartoscuro.

Del martes 17 al viernes 20 de febrero, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso en gran parte de México, con temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en varias entidades.

Las autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones urgentes para evitar deshidrataciones, insolación y golpes de calor, ya que las altas temperaturas se mantendrán durante cuatro días consecutivos.

Paradójicamente, un frente frío provocará temperaturas de hasta -10 grados en zonas altas del país.

Estados que alcanzarán hasta 45 grados

Martes 17 de febrero

40 a 45 °C

Michoacán

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (istmo)

Chiapas (istmo)

Miércoles 18 de febrero

40 a 45 °C

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (istmo)

Chiapas (istmo)

Jueves 19 de febrero

40 a 45 °C

Oaxaca (istmo)

Chiapas (istmo)

Viernes 20 de febrero

40 a 45 °C

Oaxaca (istmo)

Otros estados con temperaturas elevadas

De 35 a 40 °C (según el día)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Puebla (suroeste y norte según el día)

Morelos

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Guerrero

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

De 30 a 35 °C

Aguascalientes

Estado de México (suroeste)

Chihuahua (sur, jueves)

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el calor intenso, autoridades llaman a extremar precauciones, especialmente con personas enfermas, adultos mayores, niños y población vulnerable.

Evita riesgos

No asolearte entre 11:00 y 16:00 horas

No realizar actividades físicas intensas bajo el sol

Permanecer en la sombra y en lugares frescos

Mantente hidratado

Tomar abundante agua, aunque no tengas sed

Consumir alimentos frescos, frutas y verduras

Protección adecuada

Usar ropa suelta, de colores claros y manga larga

Utilizar calzado ligero

Aplicar protector solar (mínimo F15)

Usar lentes de sol, gorra o sombrero

Síntomas de golpe de calor

Si presentas alguno de los siguientes síntomas, acude al médico de inmediato:

Piel seca y caliente

Sudoración excesiva

Náuseas

Pulso rápido

Mareos

Confusión

Dolor de cabeza

Pérdida del conocimiento

