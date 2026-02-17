Alerta por calor extremo: hasta 45 grados por cuatro días en estos estados; ve recomendaciones

| 09:59 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Calor extremo en México
Calor en México. Foto: Cuartoscuro.

Del martes 17 al viernes 20 de febrero, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso en gran parte de México, con temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en varias entidades.

Las autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones urgentes para evitar deshidrataciones, insolación y golpes de calor, ya que las altas temperaturas se mantendrán durante cuatro días consecutivos.

Paradójicamente, un frente frío provocará temperaturas de hasta -10 grados en zonas altas del país.

Estados que alcanzarán hasta 45 grados

Martes 17 de febrero

40 a 45 °C

  • Michoacán
  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (istmo)
  • Chiapas (istmo)

Miércoles 18 de febrero

40 a 45 °C

  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (istmo)
  • Chiapas (istmo)

Jueves 19 de febrero

40 a 45 °C

  • Oaxaca (istmo)
  • Chiapas (istmo)

Viernes 20 de febrero

40 a 45 °C

  • Oaxaca (istmo)

Otros estados con temperaturas elevadas

De 35 a 40 °C (según el día)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Puebla (suroeste y norte según el día)
  • Morelos
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Guerrero
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

De 30 a 35 °C

  • Aguascalientes
  • Estado de México (suroeste)
  • Chihuahua (sur, jueves)

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el calor intenso, autoridades llaman a extremar precauciones, especialmente con personas enfermas, adultos mayores, niños y población vulnerable.

Evita riesgos

  • No asolearte entre 11:00 y 16:00 horas
  • No realizar actividades físicas intensas bajo el sol
  • Permanecer en la sombra y en lugares frescos

Mantente hidratado

  • Tomar abundante agua, aunque no tengas sed
  • Consumir alimentos frescos, frutas y verduras

Protección adecuada

  • Usar ropa suelta, de colores claros y manga larga
  • Utilizar calzado ligero
  • Aplicar protector solar (mínimo F15)
  • Usar lentes de sol, gorra o sombrero

Síntomas de golpe de calor

Si presentas alguno de los siguientes síntomas, acude al médico de inmediato:

  • Piel seca y caliente
  • Sudoración excesiva
  • Náuseas
  • Pulso rápido
  • Mareos
  • Confusión
  • Dolor de cabeza
  • Pérdida del conocimiento

