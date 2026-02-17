Alerta por calor extremo: hasta 45 grados por cuatro días en estos estados; ve recomendaciones
Del martes 17 al viernes 20 de febrero, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso en gran parte de México, con temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en varias entidades.
Las autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones urgentes para evitar deshidrataciones, insolación y golpes de calor, ya que las altas temperaturas se mantendrán durante cuatro días consecutivos.
Paradójicamente, un frente frío provocará temperaturas de hasta -10 grados en zonas altas del país.
Estados que alcanzarán hasta 45 grados
Martes 17 de febrero
40 a 45 °C
- Michoacán
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (istmo)
- Chiapas (istmo)
Miércoles 18 de febrero
40 a 45 °C
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (istmo)
- Chiapas (istmo)
Jueves 19 de febrero
40 a 45 °C
- Oaxaca (istmo)
- Chiapas (istmo)
Viernes 20 de febrero
40 a 45 °C
- Oaxaca (istmo)
Otros estados con temperaturas elevadas
De 35 a 40 °C (según el día)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Puebla (suroeste y norte según el día)
- Morelos
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
De 30 a 35 °C
- Aguascalientes
- Estado de México (suroeste)
- Chihuahua (sur, jueves)
Recomendaciones de Protección Civil
Ante el calor intenso, autoridades llaman a extremar precauciones, especialmente con personas enfermas, adultos mayores, niños y población vulnerable.
Evita riesgos
- No asolearte entre 11:00 y 16:00 horas
- No realizar actividades físicas intensas bajo el sol
- Permanecer en la sombra y en lugares frescos
Mantente hidratado
- Tomar abundante agua, aunque no tengas sed
- Consumir alimentos frescos, frutas y verduras
Protección adecuada
- Usar ropa suelta, de colores claros y manga larga
- Utilizar calzado ligero
- Aplicar protector solar (mínimo F15)
- Usar lentes de sol, gorra o sombrero
Síntomas de golpe de calor
Si presentas alguno de los siguientes síntomas, acude al médico de inmediato:
- Piel seca y caliente
- Sudoración excesiva
- Náuseas
- Pulso rápido
- Mareos
- Confusión
- Dolor de cabeza
- Pérdida del conocimiento
