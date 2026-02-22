Frente frío 37: lluvias intensas y hasta -10 grados en estos estados por cuatro días
El frente frío número 37 y su masa de aire ártico impactarán el país durante cuatro días con lluvias fuertes, evento de “Norte”, rachas intensas de viento y temperaturas de hasta -10 grados, principalmente en el norte, noreste y sureste de México, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, se prevé descenso térmico en amplias regiones, tolvaneras en la Mesa del Norte y la Mesa Central —incluido el Valle de México— y oleaje elevado en el Golfo de México y el Pacífico sur.
A continuación, el pronóstico dividido por día, con énfasis en lluvias y frío.
Sábado
Lluvias
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- San Luis Potosí (Huasteca)
- Querétaro (Sierra Gorda)
- Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca)
- Veracruz (Huasteca Alta y Baja)
Chubascos (5 a 25 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí (Media)
- Guanajuato
- Querétaro (Semidesierto)
- Hidalgo (Sierra de Tenango)
- Puebla (Sierra Norte y Nororiental)
- Veracruz (Totonaca)
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas:
- Coahuila
- Zacatecas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Habrá evento de “Norte” por la noche en Tamaulipas con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 3 metros.
Frío
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas (madrugada del domingo):
- Zonas serranas de Chihuahua
- Zonas serranas de Durango
De -5 a 0 °C con heladas:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
De 0 a 5 °C:
- Zacatecas
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Domingo
Lluvias
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Muy fuertes (50 a 75 mm):
- Puebla
- Veracruz
Fuertes (25 a 50 mm):
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Campeche
- Quintana Roo
Se intensificará el evento de “Norte” con rachas de hasta 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec. Oleaje de hasta 5 metros.
Frío
-10 a -5 °C con heladas (madrugada del lunes):
- Chihuahua
- Durango
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Lunes 23 de febrero
Lluvias
Intensas (75 a 150 mm):
- Chiapas
Muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
Persistirá el “Norte” con rachas de hasta 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Frío
-10 a -5 °C (madrugada del martes):
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Martes 24 de febrero
Lluvias
Lluvias aisladas:
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
Continuará viento fuerte en el Istmo de Tehuantepec y oleaje elevado en costas del sureste.
Frío
-10 a -5 °C (madrugada del miércoles):
- Chihuahua
- Durango
-5 a 0 °C:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
CDMX
En la Ciudad de México se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h el sábado y domingo, ambiente frío a muy frío en zonas altas y temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C hacia el amanecer del lunes y martes.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones por heladas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles deslaves en zonas montañosas, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.