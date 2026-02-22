Frente frío 37: lluvias intensas y hasta -10 grados en estos estados por cuatro días

GENERANDO AUDIO...

El frente frío número 37 y su masa de aire ártico impactarán el país durante cuatro días con lluvias fuertes, evento de “Norte”, rachas intensas de viento y temperaturas de hasta -10 grados, principalmente en el norte, noreste y sureste de México, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se prevé descenso térmico en amplias regiones, tolvaneras en la Mesa del Norte y la Mesa Central —incluido el Valle de México— y oleaje elevado en el Golfo de México y el Pacífico sur.

A continuación, el pronóstico dividido por día, con énfasis en lluvias y frío.

Sábado

Lluvias

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

San Luis Potosí (Huasteca)

Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca)

Veracruz (Huasteca Alta y Baja)

Chubascos (5 a 25 mm):

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí (Media)

Guanajuato

Querétaro (Semidesierto)

Hidalgo (Sierra de Tenango)

Puebla (Sierra Norte y Nororiental)

Veracruz (Totonaca)

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas:

Coahuila

Zacatecas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Habrá evento de “Norte” por la noche en Tamaulipas con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 3 metros.

Frío

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas (madrugada del domingo):

Zonas serranas de Chihuahua

Zonas serranas de Durango

De -5 a 0 °C con heladas:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

De 0 a 5 °C:

Zacatecas

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Domingo

Lluvias

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Muy fuertes (50 a 75 mm):

Puebla

Veracruz

Fuertes (25 a 50 mm):

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Campeche

Quintana Roo

Se intensificará el evento de “Norte” con rachas de hasta 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec. Oleaje de hasta 5 metros.

Frío

-10 a -5 °C con heladas (madrugada del lunes):

Chihuahua

Durango

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Lunes 23 de febrero

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm):

Chiapas

Muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Persistirá el “Norte” con rachas de hasta 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Frío

-10 a -5 °C (madrugada del martes):

Chihuahua

Durango

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Martes 24 de febrero

Lluvias

Lluvias aisladas:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Continuará viento fuerte en el Istmo de Tehuantepec y oleaje elevado en costas del sureste.

Frío

-10 a -5 °C (madrugada del miércoles):

Chihuahua

Durango

-5 a 0 °C:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

CDMX

En la Ciudad de México se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h el sábado y domingo, ambiente frío a muy frío en zonas altas y temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C hacia el amanecer del lunes y martes.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones por heladas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles deslaves en zonas montañosas, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales.

