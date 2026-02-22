Frente frío 37: lluvias intensas y hasta -10 grados en estos estados por cuatro días

| 18:31 | Benell Cortés | Uno TV
Protección Civil alertó por lluvias intensas, frío extremo y riesgo de inundaciones en el cierre de 2025.
Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 37 y su masa de aire ártico impactarán el país durante cuatro días con lluvias fuertes, evento de “Norte”, rachas intensas de viento y temperaturas de hasta -10 grados, principalmente en el norte, noreste y sureste de México, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se prevé descenso térmico en amplias regiones, tolvaneras en la Mesa del Norte y la Mesa Central —incluido el Valle de México— y oleaje elevado en el Golfo de México y el Pacífico sur.

A continuación, el pronóstico dividido por día, con énfasis en lluvias y frío.

Sábado

Lluvias

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • San Luis Potosí (Huasteca)
  • Querétaro (Sierra Gorda)
  • Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca)
  • Veracruz (Huasteca Alta y Baja)

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí (Media)
  • Guanajuato
  • Querétaro (Semidesierto)
  • Hidalgo (Sierra de Tenango)
  • Puebla (Sierra Norte y Nororiental)
  • Veracruz (Totonaca)
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias aisladas:

  • Coahuila
  • Zacatecas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Habrá evento de “Norte” por la noche en Tamaulipas con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de hasta 3 metros.

Frío

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas (madrugada del domingo):

  • Zonas serranas de Chihuahua
  • Zonas serranas de Durango

De -5 a 0 °C con heladas:

  • Baja California
  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León

De 0 a 5 °C:

  • Zacatecas
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Domingo

Lluvias

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Puebla
  • Veracruz

Fuertes (25 a 50 mm):

  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Campeche
  • Quintana Roo

Se intensificará el evento de “Norte” con rachas de hasta 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec. Oleaje de hasta 5 metros.

Frío

-10 a -5 °C con heladas (madrugada del lunes):

  • Chihuahua
  • Durango
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Lunes 23 de febrero

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm):

  • Chiapas

Muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco

Persistirá el “Norte” con rachas de hasta 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Frío

-10 a -5 °C (madrugada del martes):

  • Chihuahua
  • Durango
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Martes 24 de febrero

Lluvias

Lluvias aisladas:

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco

Continuará viento fuerte en el Istmo de Tehuantepec y oleaje elevado en costas del sureste.

Frío

-10 a -5 °C (madrugada del miércoles):

  • Chihuahua
  • Durango

-5 a 0 °C:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

CDMX

En la Ciudad de México se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h el sábado y domingo, ambiente frío a muy frío en zonas altas y temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C hacia el amanecer del lunes y martes.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones por heladas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posibles deslaves en zonas montañosas, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales.

