Frente frío 37 traerá lluvias este domingo; ambiente caluroso se mantendrá

Frente frío 37 traerá lluvias y mantendrá calor este sábado. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este sábado 21 de febrero, el frente frío 37 recorrerá el noroeste y norte de México, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Durango, y con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente y sur del país, aunado al ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Además del frente frío 37, por la noche y primeras horas del domingo, dará inicio un evento de “Norte” fuerte en las costas de Tamaulipas. En el resto del país, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso, persistiendo la onda de calor en Jalisco y terminando en los estados del centro del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este sábado 21 de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (5 a 25 mm)

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 21 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 35 °C: Oaxaca y Chiapas

Oaxaca y Chiapas 35 a 40 °C: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 ° C: Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua

zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora

zonas serranas de Sonora 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Tamaulipas

costa de Tamaulipas Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Quintana Roo y Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado con bruma; por la tarde, ambiente cálido y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

