Frente frío 40 sigue afectando estados y el 41 ya amenaza

| 12:43 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Frente frío afectará estados de la República Mexicana.
Frente frío afectará estados de la República Mexicana. Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 40 sigue afectando el territorio mexicano con lluvias intensas en el sureste del país, así como un evento de “Norte” fuerte en el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, alertó por la proximidad del frente frío 41.

El sistema frontal se desplazará sobre el oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, generando precipitaciones de diferentes intensidades, además de descenso de temperatura en varias regiones del país.

El frente frío 40 causará lluvias intensas en:

  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (noreste)
  • Chiapas (noroeste y norte)
  • Tabasco (sur y oeste)

Lluvias muy fuertes en:

  • Campeche
  • Quintana Roo

Lluvias fuertes en:

  • Puebla
  • Yucatán

Chubascos en:

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Estado de México

Lluvias aisladas en:

  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero

