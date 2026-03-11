Conagua pronostica fuertes rachas de viento de hasta 45 km/h este 12 de marzo en Matamoros, Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Presencia de vientos moderados a fuertes en Tamaulipas Foto: Getty Images

El pronóstico del clima para este jueves 12 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, indica condiciones despejadas y sin probabilidad de lluvia, pero con presencia de vientos moderados a fuertes, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el día se espera una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 11 grados, con cielo despejado y cero probabilidad de precipitaciones, por lo que no se prevén lluvias.

Viento del Norte

Sin embargo, el principal factor meteorológico será el viento proveniente del norte, que registrará velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan tomar precauciones por posibles ráfagas fuertes, ya que pueden provocar caída de objetos ligeros, polvo en suspensión o dificultades para actividades al aire libre.

La Conagua recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes realizan actividades en exteriores o traslados por carretera, donde las ráfagas de viento pueden sentirse con mayor intensidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.