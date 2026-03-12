Por frente frío núm. 40 se presentarán lluvias al oriente y sureste del país
Para este jueves 12 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del país debido al frente frío núm. 40, el cual se desplazará sobre dichas regiones y la península de Yucatán.
La masa de aire polar asociada provocará descenso de temperatura en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional, además de un evento de “Norte” muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec. También se prevén lluvias y chubascos en el occidente del país por el ingreso de humedad del océano Pacífico, mientras que continuará la onda de calor en estados del occidente y sur.
¿Dónde lloverá este jueves?
Se pronostican lluvias en diversas regiones del país. Las entidades con mayores acumulados de precipitación serán:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas:
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (noreste)
- Chiapas (noroeste y norte)
- Tabasco (sur y oeste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:
- Campeche
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes:
- Puebla
- Yucatán
Intervalos de chubascos:
- Jalisco
- Michoacán
- Estado de México
Lluvias aisladas:
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
Las lluvias fuertes a intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
Temperaturas máximas esperadas
- 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).
Temperaturas mínimas esperadas
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Vientos y oleaje
- Evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- Evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Veracruz.
- Evento de “Norte” con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán (oeste).
- Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
- Rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.
- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: golfo de Tehuantepec.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Tamaulipas y Veracruz.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 21 a 23 °C. Cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas y ambiente fresco a templado por la tarde.
- Toluca: Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 18 a 20 °C. Probabilidad de chubascos y ambiente fresco durante el día.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.