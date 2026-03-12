Por frente frío núm. 40 se presentarán lluvias al oriente y sureste del país

| 03:48 | L G Suárez | UnoTV
Se pronostican lluvias fuertes a intensas FOTO: Cuartoscuro

Para este jueves 12 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del país debido al frente frío núm. 40, el cual se desplazará sobre dichas regiones y la península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada provocará descenso de temperatura en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional, además de un evento de “Norte” muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec. También se prevén lluvias y chubascos en el occidente del país por el ingreso de humedad del océano Pacífico, mientras que continuará la onda de calor en estados del occidente y sur.

¿Dónde lloverá este jueves?

Se pronostican lluvias en diversas regiones del país. Las entidades con mayores acumulados de precipitación serán:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas:

  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (noreste)
  • Chiapas (noroeste y norte)
  • Tabasco (sur y oeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:

  • Campeche
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

  • Puebla
  • Yucatán

Intervalos de chubascos:

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Estado de México

Lluvias aisladas:

  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

  • 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).

Temperaturas mínimas esperadas

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Vientos y oleaje

  • Evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
  • Evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Veracruz.
  • Evento de “Norte” con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán (oeste).
  • Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
  • Rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.
  • Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: golfo de Tehuantepec.
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Tamaulipas y Veracruz.
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 21 a 23 °C. Cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas y ambiente fresco a templado por la tarde.
  • Toluca: Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 18 a 20 °C. Probabilidad de chubascos y ambiente fresco durante el día.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Tras rechazo a la reforma electoral en San Lázaro, legisladores de Morena y aliados llegan a Palacio Nacional a revisar Plan B

Nacional

Tras rechazo a la reforma electoral en San Lázaro, legisladores de Morena y aliados llegan a Palacio Nacional a revisar Plan B

Embajador de EE. UU. destaca captura del "Meño", presunto líder de célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas

Nacional

Embajador de EE. UU. destaca captura del "Meño", presunto líder de célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas

Menor dependencia petrolera protege a México ante crisis internacional: Ebrard

Nacional

Menor dependencia petrolera protege a México ante crisis internacional: Ebrard

Profeco no puede multar ni sancionar por venta de tortillas en hieleras o motocicletas

Nacional

Profeco no puede multar ni sancionar por venta de tortillas en hieleras o motocicletas

Etiquetas: ,