Por frente frío núm. 40 se presentarán lluvias al oriente y sureste del país

Se pronostican lluvias fuertes a intensas

Para este jueves 12 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del país debido al frente frío núm. 40, el cual se desplazará sobre dichas regiones y la península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada provocará descenso de temperatura en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional, además de un evento de “Norte” muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec. También se prevén lluvias y chubascos en el occidente del país por el ingreso de humedad del océano Pacífico, mientras que continuará la onda de calor en estados del occidente y sur.

¿Dónde lloverá este jueves?

Se pronostican lluvias en diversas regiones del país. Las entidades con mayores acumulados de precipitación serán:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas:

Veracruz (sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (noroeste y norte)

Tabasco (sur y oeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:

Campeche

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Puebla

Yucatán

Intervalos de chubascos:

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Lluvias aisladas:

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste). 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).

Temperaturas mínimas esperadas

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Vientos y oleaje

Evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Tamaulipas y Veracruz. Evento de “Norte” con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán (oeste).

Tabasco, Campeche y Yucatán (oeste). Rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Baja California, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: golfo de Tehuantepec.

golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costas de Tamaulipas y Veracruz.

costas de Tamaulipas y Veracruz. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de la península de Baja California.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?