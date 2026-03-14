Frente frío 40 sale del país este sábado: dejará lluvias, mientras onda de calor continuará

| 02:05 | Ángel Sánchez | Uno TV
Frente frío 40 dejará últimas lluvias este sábado. Foto: Cuartoscuro

Durante este sábado 14 de marzo, el frente frío 40 se extenderá sobre la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes en Tabasco.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Morelos, chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Al final del día, el frente frío 40 y su masa de aire polar dejarán de afectar al país. 

Por la tarde, una línea seca se establecerá sobre el norte de México y propiciará vientos fuertes de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua; todas con posibles tolvaneras. Finalmente, continuará la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

¿Dónde lloverá este sábado 14 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Guerrero
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 14 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Michoacán y Guerrero
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 ° C: Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Estado de México
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 60 a 80 km/h: Chihuahua
  • Viento de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posibles tormentas eléctricas
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y posibles lluvias aisladas con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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