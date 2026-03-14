Frente frío 40 sale del país este sábado: dejará lluvias, mientras onda de calor continuará

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Frente frío 40 dejará últimas lluvias este sábado. Foto: Cuartoscuro

Durante este sábado 14 de marzo, el frente frío 40 se extenderá sobre la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes en Tabasco.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Morelos, chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Al final del día, el frente frío 40 y su masa de aire polar dejarán de afectar al país.

Por la tarde, una línea seca se establecerá sobre el norte de México y propiciará vientos fuertes de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua; todas con posibles tolvaneras. Finalmente, continuará la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

¿Dónde lloverá este sábado 14 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Guerrero

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 14 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Michoacán y Guerrero

Michoacán y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Estado de México

zonas serranas de Chihuahua, Durango y Estado de México 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Chihuahua

: Chihuahua Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posibles tormentas eléctricas

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posibles tormentas eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y posibles lluvias aisladas con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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