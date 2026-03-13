Taxis de aplicación tendrán estacionamiento de corta estancia en el AICM

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los taxis de aplicación como Uber o Didi contarán con un“estacionamiento de corta estadía”, un lugar establecido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), confirmó el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el área se encuentra fuera de la zona federal y que podrá ser usado por los taxis de aplicación, luego de las quejas de los conductores de taxis que operan en el aeropuerto.

“Dentro de la modernización del Aeropuerto hay un predio que tenía la Secretaría de Defensa Nacional que está fuera de lo que es la zona federal y que, ahora, sería un espacio no exclusivamente para los taxis de aplicación, sino que es un estacionamiento de corta estadía, básicamente, donde se pueden poner”, secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles.

Aunque no detalló cuándo se pondrá en marcha el estacionamiento de corta estadía para los taxis de aplicación, el funcionario federal afirmó que se está “adaptando el área”.

El secretario de Marina destacó que existe un conflicto entre los taxis que están regulados en el Aeropuerto, en zona federal, con los taxis de aplicación, por lo que, dijo, se debe encontrar un equilibrio para los dos medios de transporte.

“Definitivamente que los taxis —que están en el aeropuerto— concesionados, tienen mayores gastos para operar que los que vienen de aplicación; sin embargo, también los de aplicación tienen derecho a trabajar. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio”, secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles.

Aseguró que se han sostenido reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados para lograr un acuerdo.

“Ya tuvimos reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados, que están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación. Y los taxis de aplicación también entiendan que no pueden ir hasta la Terminal a recibir el pasaje, pero sí se les va a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir. Pero son acuerdos que tenemos que llegar, para conciliar los dos intereses”, secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.