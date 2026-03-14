Claudia Sheinbaum defiende reforma electoral y enviará Plan B al Congreso

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que enviará su propuesta de Plan B electoral al Congreso a más tardar el martes, aunque aún no define en qué cámara iniciará la discusión. El anuncio lo realizó durante su conferencia matutina en Colima.

La mandataria fue cuestionada sobre la viabilidad de la reforma político-electoral y expresó que, por principios, los legisladores deberían respaldar la iniciativa impulsada por su gobierno.

Claudia Sheinbaum defiende Plan B electoral rumbo al Congreso

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la propuesta forma parte de los principios de su movimiento político y que espera que el Congreso analice y apruebe el proyecto.

Hay temas que a nosotros nos parecen de principios indispensables que son parte del movimiento… esperamos que sea aprobado, pero vamos a esperar.

La iniciativa representa el segundo intento de modificar el sistema político-electoral en México, tema que ha generado debate entre actores políticos y legisladores.

Sheinbaum responde a críticas por actos anticipados de campaña

En otro momento de la conferencia, la presidenta fue cuestionada sobre presuntos actos anticipados de campaña dentro de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Ante ello, sostuvo que, si se detectan irregularidades, debe ser la autoridad electoral la que determine sanciones. La presidenta añadió que este tipo de prácticas no son exclusivas de Morena, ya que, según dijo, ocurren también en otros partidos políticos.

Si hay actos anticipados de campaña, que lo sancione la ley y la autoridad electoral… pero es algo que hacen muchos partidos políticos.

Cruce con la prensa durante la conferencia

Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum cuestionó la cobertura de algunos medios sobre el tema. La mandataria pidió proyectar una portada de un periódico para comentar la información, pero después corrigió el medio al que se refería.

Mientras el Plan B electoral se prepara para llegar al Congreso, el debate político continúa en torno a la reforma y a las prácticas partidistas rumbo a las elecciones de 2027 en México.

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