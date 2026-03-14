Lista oficial revela “pensiones doradas”; estos personajes reciben altas jubilaciones

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Exfuncionarios conocidos están en lista de pensiones doradas. Foto: Getty

Un análisis oficial sobre pensiones de extrabajadores del sector público identificó jubilaciones que superan el salario de la presidenta de México e incluso casos que rebasan el millón de pesos mensuales, de acuerdo con información difundida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El reporte se basa en datos que las dependencias están obligadas a publicar conforme al artículo 65 de la Ley General de Transparencia, el cual establece que las instituciones deben poner a disposición de la ciudadanía la lista de personas pensionadas y el monto que reciben.

Análisis oficial detecta miles de pensiones superiores al salario presidencial

Durante la llamada Mañanera del Pueblo del 18 de febrero, la Secretaría Anticorrupción presentó un análisis sobre pensiones en diversas instituciones públicas, entre ellas:

Petróleos Mexicanos

Comisión Federal de Electricidad

Luz y Fuerza del Centro (en liquidación)

Nacional Financiera

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Banco Nacional de Comercio Exterior

Banco Nacional de Crédito Rural

De acuerdo con la información oficial, entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo reciben pensiones superiores al salario presidencial.

La información pública, con corte al 31 de diciembre de 2025, puede consultarse en los portales oficiales de transparencia.

Nombres conocidos aparecen en el listado de pensiones

Entre los nombres que han aparecido en reportes y debates públicos sobre estas jubilaciones destacan figuras vinculadas al sector energético y financiero. Entre los nombres que aparecen en los documentos oficiales o que han sido mencionados por la presidenta durante sus conferencias matutinas, destacan:

Carlos Enrique Sales Gutiérrez , exdirector de Nacional Financiera

, exdirector de Nacional Financiera Jorge Evodio Chapa de la Torre , exdirectivo de Luz y Fuerza del Centro

, exdirectivo de Luz y Fuerza del Centro Kenneth Sydney Smith Jacobo , exsubdirector de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza del Centro

, exsubdirector de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza del Centro Edgar Velázquez Butrón , exdirectivo de Luz y Fuerza del Centro

, exdirectivo de Luz y Fuerza del Centro Salvador Quero García , exgerente de Construcción y Mantenimiento en Petróleos Mexicanos

, exgerente de Construcción y Mantenimiento en Petróleos Mexicanos Jorge Luis Talamantes Montoya , exgerente de Operación y Mantenimiento Marítimo de Pemex

, exgerente de Operación y Mantenimiento Marítimo de Pemex Félix Alvarado Arellano , exsubdirector de Producción de Campos Terrestres en Pemex

, exsubdirector de Producción de Campos Terrestres en Pemex Fernando Villarreal y Puga Colmenares , exdirector general adjunto de Crédito en Banco Nacional de Comercio Exterior

, exdirector general adjunto de Crédito en Banco Nacional de Comercio Exterior Carlos Arturo Sánchez Magaña excoordinador de asesores en Pemex logística

excoordinador de asesores en Pemex logística José Ángel Gurría , exsecretario de Hacienda

, exsecretario de Hacienda Óscar Espinosa Villarreal, exjefe del Departamento del Distrito Federal

En el documento se revela que el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, recibe 120 mil 685.53 pesos mensuales como pensión de Nacional Financiera.

Sin embargo, la propia información oficial aclara que las listas incluyen decenas de miles de nombres, la mayoría correspondientes a extrabajadores técnicos o administrativos, no únicamente a figuras de alto perfil.

Algunas pensiones superan el millón de pesos mensuales

En reportes se identificó cuatro casos con pensiones superiores al millón de pesos mensuales, aunque en algunos documentos los nombres aparecen parcialmente protegidos por normas de transparencia y protección de datos personales.

Las autoridades señalaron que existen diferencias en la forma en que las instituciones cumplen con la obligación de publicar esta información, por lo que se emprendieron acciones para que los datos se integren correctamente en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Reforma busca poner fin a las “pensiones doradas”

En paralelo, el Gobierno federal celebró la aprobación unánime en el Senado de medidas para eliminar las llamadas pensiones doradas.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que las jubilaciones de altos mandos no podrán superar el 50% del salario presidencial, en línea con el tope constitucional a las remuneraciones públicas.

Según estimaciones oficiales, la eliminación de estos privilegios permitiría liberar alrededor de 5 mil millones de pesos al año, recursos que podrían destinarse a otros programas públicos.

Las autoridades señalaron que el objetivo de esta medida es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.

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