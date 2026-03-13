Activista denuncia que Meta eliminó su cuenta de Instagram tras publicar caso de jueza ligada al “Chapo”

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Foto: Cuartoscuro

El activista Miguel Alfonso Meza, coordinador del proyecto Narcopolíticos y presidente de la organización Defensorxs, denunció que Meta eliminó de forma permanente su cuenta de Instagram luego de publicar información sobre los presuntos vínculos de una jueza de Chihuahua con Joaquín “Chapo” Guzmán.

A través de un video difundido en redes sociales, Miguel Meza aseguró que la plataforma eliminó su perfil, que tenía más de 82 mil seguidores, tras una semana de publicaciones sobre el caso de la jueza Silvia Rocío Delgado.

Según explicó, su cuenta era la principal herramienta que utilizaba para difundir investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado.

El activista señaló que la aplicación le notificó que la eliminación es permanente y sin posibilidad de apelación, por lo que pidió ayuda para contactar al equipo de Meta y revisar la decisión.

Mientras intenta recuperar su perfil, invitó a sus seguidores a seguir una nueva cuenta de respaldo desde donde continuará difundiendo su trabajo.

El origen del conflicto con una jueza de Chihuahua

El caso comenzó cuando Defensorxs creó una plataforma para identificar candidatos que consideraban riesgosos para ocupar cargos judiciales durante la elección judicial.

En ese espacio, Meza difundió información sobre Silvia Rocío Delgado, quien anteriormente participó como abogada del “Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

También mencionó que la jueza participó en un documental donde defendía la inocencia del narcotraficante.

Sanción del Tribunal Electoral

Tras la difusión de esa información, Meza fue denunciado por violencia política de género, lo que derivó en sanciones ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Entre las medidas se incluyen:

Eliminar las publicaciones sobre la jueza

Ofrecer una disculpa pública

Ser inscrito en un padrón de violentadores

El activista afirmó que no acatará la orden de borrar el contenido ni ofrecer disculpas, al considerar que se trata de un acto de censura contra el trabajo periodístico.

También indicó que analiza acciones legales y advirtió que, tras denunciar el caso públicamente, recibió advertencias sobre posibles riesgos de seguridad.

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