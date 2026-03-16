Frente frío 41 llega este lunes con nevadas, lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento

| 03:03 | Ángel Sánchez | Uno TV
Frente frío 41 ingresa al país este lunes 16 de marzo. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 16 de marzo, el nuevo frente frío 41 y su masa de aire ártico ingresarán sobre el norte y noreste de México, interaccionarán con una línea seca, una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se prevé el inicio de un evento de “Norte” con rachas de viento de 100 a 120 km/h en el litoral de Tamaulipas.

Para mañana, el frente frío 41 y su masa de aire ártico asociada se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México e interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el noroeste, occidente y sur); chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán. Además, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, iniciando a partir de este día en Chiapas.

¿Dónde lloverá este lunes 16 de marzo?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Hidalgo
  • Tlaxcala

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Estado de México
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Guanajuato
  • Michoacán

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote
  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Sierra Negra
  • Nevado de Toluca
  • La Malinche

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 16 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Guerrero y Oaxaca
  • 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Estado de México
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

  • Viento de 100 a 120 km/h: Tamaulipas y Veracruz
  • Viento de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec
  • Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Puebla
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Morelos
  • Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa y Nayarit

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado y lluvias fuertes. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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