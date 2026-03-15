Ojo con el pan: reglas sanitarias, multas y qué revisar antes de comprar

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Venta de pan en México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luego de la polémica en México por la venta de tortillas en hieleras y motocicletas, entre la población surgió la duda de que tan saludable es consumir pan de los puestos callejeros o de las bicicletas ambulantes. En Unotv.com te decimos cuáles son las reglas que deben cumplir y las sanciones que pueden recibir.

Reglas que deben cumplir los establecimientos para vender pan

Todos los locales que se dedican a la venta de alimentos, ya sean fijos o móviles, deben cumplir con ciertos requerimientos sanitarios para que las autoridades mexicanas les otorguen los permisos necesarios o les permitan seguir operando. Esto incluye a las panaderías

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encarga de verificar que los negocios de comida cuenten con el Aviso de Funcionamiento, además de que cumplan con los lineamientos de la NOM-251-SSA1-2009 y las disposiciones sanitarias que marca la Ley General de Salud.

La NOM-251-SSA1-2009 señala todas las reglas de salubridad e higiene que deben cumplir las fábricas, establecimientos de servicios de alimentos y bebidas, además de los expendios como tortillerías, tiendas y panaderías.

Sanciones contra negocios que vendan pan que no cumplan con las normas

En caso de que se violen los estatutos de la Ley General de Salud, la Cofepris tiene la facultad de imponer alguna de las siguientes sanciones administrativas.

Amonestación con apercibimiento.

Multa.

Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total.

Arresto hasta por 36 horas.

La Ley General de Salud menciona que la multa por no contar con el Aviso de Funcionamiento es de hasta 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale a 234 mil 620 pesos.



En la misma ley se menciona que el proceso de los productos “deberá realizarse en condiciones higiénicas, sin adulteración, contaminación o alteración, y de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás aplicables”. La multa por violar esta regla va de quince mil hasta veinte mil veces el valor de la UMA (de un millón 759 mil 650 a 2 millones 346 mil 200 pesos).

Por otra parte, la a suspensión de un negocio aplicará cuando: “cuando el peligro para la salud de las personas se origine por la violación reiterada de los preceptos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, constituyendo rebeldía a

cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria”.

Fijate en esto antes de comprar pan

La Cofepris recomienda a los consumidores que pongan especial atención a la higiene de la panader ía, que las ventanas, pisos y techos estén limpios, además de las pinzas y charolas que se utilizan para transportar o exhibir el pan.

ía, que las ventanas, pisos y techos estén limpios, además de las pinzas y charolas que se utilizan para transportar o exhibir el pan. La presencia de insectos como cucarachas, moscas o mosquitos no es una buena señal, en especial si se detectan en el interior de un producto.

como cucarachas, moscas o mosquitos no es una buena señal, en especial si se detectan en el interior de un producto. En caso de que también vendan pasteles, fijate que el refrigerador donde se exhibe tenga la temperatura adecuada p ara su conservación.

ara su conservación. Las personas que te atiendan deben tener las manos limpias, con las uñas cortas y sin esmalte; deben llevar el pelo recogido y usar una red para evitar la caída del cabello en los alimentos.

deben llevar el para evitar la caída del cabello en los alimentos. También deben u sar cubrebocas y el uso de uniforme, bata o delantal. En caso de que manipulen el pan y el dinero, deben usar guantes de plástico.

y el uso de uniforme, bata o delantal. En caso de que manipulen el pan y el dinero, deben usar Verifica el etiquetado del producto, si es que cuentan con el mismo.

si es que cuentan con el mismo. No consumas pan que tenga moho, coloración ajena al producto, o infestaciones.