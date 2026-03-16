Detienen en Tlajomulco a “Pepe”, operador logístico del CJNG y figura clave en la captura del “Mencho”

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Foto: Especial

José “N”, alias “Pepe”, fue detenido este sábado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, informó la Secretaría de la Defensa, que agregó que fue figura clave en la captura de Rubén Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, al ser quien llevó a la pareja sentimental del líder del CJNG a Tapalpa.

Asimismo, las autoridades destacaron que al ahora aprehendido se le decomisó droga, armamento y un vehículo, siendo además considerado uno de los principales operadores logísticos del grupo criminal con base en dicha entidad.

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