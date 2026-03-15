sheinbaum-respalda-llamado-de-amlo-para-apoyar-al-pueblo-de-cuba

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum respalda llamado de AMLO para apoyar a Cuba. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México continuará brindando ayuda humanitaria a la isla, luego del llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador a solidarizarse con el pueblo cubano ante las dificultades derivadas del bloqueo económico de Estados Unidos.

Durante un evento de la Pensión Bienestar para Mujeres en Nayarit, la mandataria defendió la postura del exmandatario y señaló que el apoyo a Cuba responde a principios históricos de solidaridad y cooperación entre pueblos.

Sheinbaum respalda apoyo a Cuba tras llamado de AMLO

La presidenta explicó que el respaldo al pueblo cubano no está relacionado con posturas ideológicas sobre su gobierno, sino con una visión humanitaria.

“Hay quien dice: ‘Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba’. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra. Por eso, él llamo ayer a la solidaridad con el pueblo de Cuba”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

También criticó las reacciones de sectores de oposición tras el pronunciamiento de López Obrador, al considerar que fueron exageradas.

“Y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios, se volvieron locos. Dijeron: ‘¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’ Pues, ¿cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano? Saben de qué habla eso, de la grandeza del corazón”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

El expresidente, quien actualmente se mantiene retirado de la vida pública en Palenque, Chiapas, llamó recientemente a la población mexicana a apoyar a Cuba debido a la situación que enfrenta su población por restricciones comerciales y energéticas.

Humanismo mexicano, base de la política exterior

La mandataria explicó que la política exterior de su gobierno se basa en el llamado humanismo mexicano, una corriente política impulsada por López Obrador dentro del proyecto de la Cuarta Transformación.

Según Sheinbaum, esta visión se sustenta en dos pilares principales:

La grandeza de los pueblos originarios

La historia y valores del pueblo mexicano

“Nosotros tenemos un pensamiento en la Cuarta Transformación. Ese pensamiento se llama el humanismo mexicano”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

En ese sentido, defendió que México mantenga el envío de ayuda a la isla y reiteró que existe una relación histórica de fraternidad entre ambos países.

México mantendrá ayuda al pueblo cubano

La presidenta afirmó que el gobierno mexicano seguirá apoyando a la población cubana por razones humanitarias.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno, y quien quiera apoyar, que apoye”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Durante su discurso también vinculó esta postura con la tradición solidaria del pueblo mexicano, al recordar cómo la ciudadanía suele organizarse para ayudar en casos de desastres naturales en distintas regiones del país.

Finalmente, sostuvo que valores como la solidaridad, el amor al prójimo y el apoyo entre pueblos forman parte del proyecto político que encabeza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.