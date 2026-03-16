Pese a los roces, PT reafirma: va junto a Morena y Verde

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PT anunció que seguirá apoyando la coalición. Foto: Cuartoscuro

Las dirigencias nacionales y coordinadores parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) anunciaron su respaldo total al Plan B de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto.

El acuerdo se dio tras una reunión realizada en la Secretaría de Gobernación, donde los partidos aliados confirmaron que votarán a favor de la iniciativa al considerar que representa un avance para la democracia y promueve el uso más eficiente de los recursos públicos.

Aliados de Morena respaldan reforma electoral

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, afirmó que su partido respalda plenamente la propuesta presidencial, al asegurar que no pone en riesgo los avances democráticos del país.

El Partido del Trabajo manifiesta su total respaldo al Plan B de nuestra presidenta y su total respaldo ante adversarios internos y externos.

Por su parte, la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, señaló que el proyecto incluye cambios que permitirán eliminar privilegios en el uso de recursos públicos y fortalecer la democracia.

Propuesta busca reducir gastos en congresos y cabildos

Entre las medidas contempladas en el Plan B destacan:

Reducir el presupuesto de los congresos estatales en las 32 entidades del país

en las 32 entidades del país Establecer topes máximos a sueldos y prestaciones de legisladores locales

de legisladores locales Reducir el número de regidores en los cabildos municipales

Modificar el mecanismo de revocación de mandato

Impulsar consultas populares en temas electorales

De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, estas medidas podrían generar ahorros de hasta 4 mil millones de pesos al año. Dichos recursos podrían utilizarse en obra pública, infraestructura y programas sociales.

Morena destaca acuerdos dentro de la coalición

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el acuerdo alcanzado demuestra que el diálogo dentro de la coalición puede generar consensos.

“Alcanzar un acuerdo en torno al Plan B es un acierto político que demuestra que la convocatoria de la presidenta encontró eco en nuestra coalición”, señaló.

En tanto, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que la reforma responde al deseo de construir una democracia más austera, justa y representativa, con instituciones más cercanas a la ciudadanía.

Por último, la iniciativa será enviada en los próximos días al Congreso para iniciar su discusión legislativa.

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