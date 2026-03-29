Frente frío 42 provoca lluvias y aguanieve: estados afectados por cuatro días
El avance del frente frío 42 y su masa de aire polar provocan un periodo de lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas en gran parte de México durante cuatro días consecutivos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Autoridades advierten que estas condiciones pueden generar inundaciones, deslaves, caída de granizo y afectaciones por viento.
Domingo 29 de marzo: lluvias muy fuertes y evento de norte
Durante este día se registran las precipitaciones más intensas en el norte del país.
Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Sinaloa
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
Otros estados con chubascos:
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
El evento de norte alcanza rachas de hasta 90 km/h en el Istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado.
También se mantienen temperaturas bajo cero en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Lunes 30 de marzo: lluvias generalizadas y posible aguanieve
El sistema avanza y provoca lluvias en gran parte del país, además de condiciones más severas.
Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
Se prevé posible caída de aguanieve en zonas montañosas superiores a los 4 mil 200 metros.
Persisten rachas fuertes de viento y ambiente frío durante la mañana y noche.
Martes 31 de marzo: lluvias intensas en el oriente y sureste
Las precipitaciones se concentran en el centro, oriente y sureste del país.
Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Michoacán
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
Se mantiene la probabilidad de aguanieve en zonas altas y continúan las bajas temperaturas en regiones serranas.
Miércoles 1 de abril: lluvias persistentes y calor en otras regiones
El sistema mantiene efectos en el sureste, mientras el calor aumenta en otras zonas.
Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
En contraste, se registran temperaturas de hasta 45 °C en:
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Riesgos por el frente frío 42
Autoridades alertan por posibles efectos derivados de este sistema:
- Incremento en ríos y arroyos
- Deslaves e inundaciones
- Caída de granizo
- Vientos que pueden derribar árboles y anuncios
- Bancos de niebla que reducen visibilidad
Clima en la Ciudad de México
En la Ciudad de México se prevé:
- Domingo: lluvias aisladas y ambiente frío por la mañana
- Lunes y martes: chubascos con descargas eléctricas
- Miércoles: lluvias ligeras
Temperaturas estimadas:
- Mínimas de 9 a 11 °C
- Máximas de 22 a 24 °C
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