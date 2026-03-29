Frente frío 42 provoca lluvias y aguanieve: estados afectados por cuatro días

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El avance del frente frío 42 y su masa de aire polar provocan un periodo de lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas en gran parte de México durante cuatro días consecutivos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Autoridades advierten que estas condiciones pueden generar inundaciones, deslaves, caída de granizo y afectaciones por viento.

Domingo 29 de marzo: lluvias muy fuertes y evento de norte

Durante este día se registran las precipitaciones más intensas en el norte del país.

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Sinaloa

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Otros estados con chubascos:

Baja California Sur

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Puebla

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

El evento de norte alcanza rachas de hasta 90 km/h en el Istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado.

También se mantienen temperaturas bajo cero en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Lunes 30 de marzo: lluvias generalizadas y posible aguanieve

El sistema avanza y provoca lluvias en gran parte del país, además de condiciones más severas.

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Se prevé posible caída de aguanieve en zonas montañosas superiores a los 4 mil 200 metros.

Persisten rachas fuertes de viento y ambiente frío durante la mañana y noche.

Martes 31 de marzo: lluvias intensas en el oriente y sureste

Las precipitaciones se concentran en el centro, oriente y sureste del país.

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Puebla

Veracruz

Chiapas

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Se mantiene la probabilidad de aguanieve en zonas altas y continúan las bajas temperaturas en regiones serranas.

Miércoles 1 de abril: lluvias persistentes y calor en otras regiones

El sistema mantiene efectos en el sureste, mientras el calor aumenta en otras zonas.

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En contraste, se registran temperaturas de hasta 45 °C en:

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Riesgos por el frente frío 42

Autoridades alertan por posibles efectos derivados de este sistema:

Incremento en ríos y arroyos

Deslaves e inundaciones

Caída de granizo

Vientos que pueden derribar árboles y anuncios

Bancos de niebla que reducen visibilidad

Clima en la Ciudad de México

En la Ciudad de México se prevé:

Domingo: lluvias aisladas y ambiente frío por la mañana

lluvias aisladas y ambiente frío por la mañana Lunes y martes: chubascos con descargas eléctricas

chubascos con descargas eléctricas Miércoles: lluvias ligeras

Temperaturas estimadas:

Mínimas de 9 a 11 °C

Máximas de 22 a 24 °C

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