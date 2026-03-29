Frente frío 42 provoca lluvias y aguanieve: estados afectados por cuatro días

| 13:54 | Benell Cortés - Rosalba Espejel | Uno TV

El avance del frente frío 42 y su masa de aire polar provocan un periodo de lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas en gran parte de México durante cuatro días consecutivos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Autoridades advierten que estas condiciones pueden generar inundaciones, deslaves, caída de granizo y afectaciones por viento.

Domingo 29 de marzo: lluvias muy fuertes y evento de norte

Durante este día se registran las precipitaciones más intensas en el norte del país.

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Chihuahua
  • Durango

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco

Otros estados con chubascos:

  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

El evento de norte alcanza rachas de hasta 90 km/h en el Istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado.

También se mantienen temperaturas bajo cero en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Lunes 30 de marzo: lluvias generalizadas y posible aguanieve

El sistema avanza y provoca lluvias en gran parte del país, además de condiciones más severas.

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche

Se prevé posible caída de aguanieve en zonas montañosas superiores a los 4 mil 200 metros.

Persisten rachas fuertes de viento y ambiente frío durante la mañana y noche.

Martes 31 de marzo: lluvias intensas en el oriente y sureste

Las precipitaciones se concentran en el centro, oriente y sureste del país.

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Campeche

Se mantiene la probabilidad de aguanieve en zonas altas y continúan las bajas temperaturas en regiones serranas.

Miércoles 1 de abril: lluvias persistentes y calor en otras regiones

El sistema mantiene efectos en el sureste, mientras el calor aumenta en otras zonas.

Estados con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Estados con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

En contraste, se registran temperaturas de hasta 45 °C en:

  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero

Riesgos por el frente frío 42

Autoridades alertan por posibles efectos derivados de este sistema:

  • Incremento en ríos y arroyos
  • Deslaves e inundaciones
  • Caída de granizo
  • Vientos que pueden derribar árboles y anuncios
  • Bancos de niebla que reducen visibilidad

Clima en la Ciudad de México

En la Ciudad de México se prevé:

  • Domingo: lluvias aisladas y ambiente frío por la mañana
  • Lunes y martes: chubascos con descargas eléctricas
  • Miércoles: lluvias ligeras

Temperaturas estimadas:

  • Mínimas de 9 a 11 °C
  • Máximas de 22 a 24 °C

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