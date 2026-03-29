Seguirá el calor por la tarde en gran parte del país, aunque con frío durante mañana y noche, así como lluvias

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Calor y posible lluvia en CDMX para este sábado. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 29 de marzo de 2026, una masa de aire polar asociada al frente frío 42 permitirá el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente del país, aunque se prevé ambiente frío en dichas regiones durante la mañana y noche.

Por otro lado, una vaguada en altura sobre el occidente de la república ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste; y con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango.

¿Dónde lloverá este domingo?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua Durango

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Sinaloa Zacatecas Nayarit Jalisco Colima Michoacán Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Aguascalientes Guanajuato Estado de México Morelos Puebla Guerrero Campeche Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Ciudad de México Tlaxcala

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El pronóstico de temperaturas, viendo y oleaje:

Temperaturas máximas : 40 a 45 °C : Nayarit. 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 30 a 35 °C : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Viento: Viento de componente norte de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; de componente sur : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Guanajuato y Guerrero.

Oleaje: 2.5 a 3.5 metros de altura : golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Mientras que, en cuanto al clima en el Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, con presencia de bruma y ambiente fresco; así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México. mientras que, por la tarde, habrá ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México, y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: 9 a 11 °C.

Viento del sur y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

¿Cómo estará el clima este lunes?

Por otra parte, este lunes se prevé un descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, centro, oriente y sureste mexicanos, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A su vez, a partir de la noche del lunes, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas superiores a los 4 mil 200 msnm del centro y oriente de México.

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