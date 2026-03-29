Domingo con cielo nublado y ambiente templado en la CDMX, con posibilidad de lluvias aisladas

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Lluvia y ligero calor se prevé en CDMX este domingo. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 29 de marzo de 2026 se prevé ambiente parcialmente nublado durante la mañana y ambiente templado por la tarde, así como lluvias ausladas en la Ciudad de México

Por la mañana, se prevé con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México.

MIentras que, por la tarde, habrá ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México, y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

Pronóstico de viento y clima

Viento del sur y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.

¿Cómo estará el clima este lunes?

De igual forma, para este lunes seguirá el cielo medio nublado y ambiente frío a fresco en la región; muy frío en zonas altas del Estado de México, además del ambiente templado por la tarde y cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), descargas eléctricas y posible caída de granizo en CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima: 9 a 11 °C.

Viento del sur y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

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