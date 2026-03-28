Lluvia y viento predominarán en México este sábado por frente frío 42

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Lluvias y rachas de viento para este sábado por frente frío 42. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 28 de marzo, el frente frío 42 provocará lluvias, rachas de viento con tolvaneras en el norte y ambiente caluroso en gran parte de México, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Además, el sistema frontal, junto con un canal de baja presión y el ingreso de humedad, provocarán lluvias en varios estados del país. No obstante, el calor se mantendrá con máximas de 45 grados para este sábado.

¿Dónde lloverá este sábado 28 de marzo?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Hidalgo

Puebla

Campeche

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Tlaxcala

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 28 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit y Guerrero

Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

Baja California, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Puebla, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Jalisco y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 90 km/h : Sonora, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas

: Sonora, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura : golfo Tehuantepec

: golfo Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado con probabilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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