Pronostican altas temperaturas en Mérida, Yucatán, para este jueves 19 de febrero

Se pronostica clima cálido en Mérida, Yucatán. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico del tiempo para el 19 de febrero en Mérida, Yucatán, indica fuertes rachas de viento y altas temperaturas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el clima cálido



De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura máxima oscilará entre los 35 y 40 grados centígrados.

Pronóstico del clima en Mérida, Yucatán

Según el Pronóstico Extendido de la Conagua, el jueves 19 de febrero se espera una vaguada polar en el noroeste del país que, en combinación con la corriente en chorro polar, generará rachas de viento de hasta 90 km/h en dicha región.

También habrá un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, que propiciará tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana.

En Mérida, Yucatán, se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, además de temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Para el viernes 20 de febrero, se espera que continúen las mismas condiciones climáticas, mientras que para el sábado se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

