Frente frío 35 provocará lluvias en el norte, pero seguirá el calor en la mayor parte de México

GENERANDO AUDIO...

Lluvias y calor en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 18 de febrero de 2026 el frente frío 35 se extenderá sobre el norte del país, mientras que un nuevo frente frío ingresará al noroeste, originando rachas fuertes a muy fuertes de viento y descenso de temperatura en la región, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California y aisladas en Baja California Sur y Sonora. Se prevé que durante la tarde el frente se desplace hacia el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar México.

Mientras que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central. Continuará una onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Jalisco (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

¿Dónde lloverá este miércoles?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Oaxaca Chiapas Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur Sonora Campeche

: Posible caída de nieve o aguanieve : Sierras de Baja California

:

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Sur), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Chihuahua (sur) y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California y Chihuahua. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Sonora y Durango. 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California Sur y Sinaloa. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur : Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje: 3.0 a 4.0 metros de altura : costa occidental de Baja California. 2.0 a 3.0 metros de altura : costa occidental de Baja California Sur. 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana : costas de Jalisco y Colima.



El clima en el Valle de México

Mientras que, en cuanto al Valle de México, por la mañana habrá cielo despejado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado, así como ambiente frío en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima: 27 a 29 °C.

Temperatura mínima: 10 a 12 °C.

Viento del sur y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves el nuevo frente frío se desplazará sobre el norte de México, originando rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila y Nuevo León.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.