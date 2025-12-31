Frío, heladas y evento de Norte marcarán Año Nuevo este 31 y 1 de enero; revisa clima en tu estado

GENERANDO AUDIO...

Se esperan heladas, lluvias y evento de Norte en Año Nuevo. Fotos: Cuartoscuro

El Año Nuevo 2026 llegará con ambiente frío a muy frío en gran parte del país, heladas en zonas altas, lluvias fuertes en el sureste y evento de Norte en el Golfo de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones estarán presentes durante la noche de este 31 de diciembre y la madrugada y mañana del 1 de enero.

El descenso de temperatura estará asociado a la masa de aire ártico vinculada al frente frío número 25, que mantendrá efectos en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.

¿Qué condiciones se esperan la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero?

Durante la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves se prevé:

Ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central

en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central Bancos de niebla en zonas del oriente y sureste del país

en zonas del oriente y sureste del país Lluvias fuertes a muy fuertes en estados del Golfo y el sureste

en estados del Golfo y el sureste Evento de Norte con rachas intensas y oleaje elevado en costas

Estados con temperaturas bajo cero en Año Nuevo

Las temperaturas mínimas previstas para la madrugada del jueves 1 de enero de 2026 son:

-10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango

: zonas serranas de -5 a 0 °C con heladas : sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

: sierras de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

Lluvias y vientos fuertes para la noche de Año Nuevo

Para la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero se pronostican:

Lluvias muy fuertes en Baja California, Veracruz y Oaxaca

en Lluvias fuertes en Sonora, Tabasco y Chiapas

en Chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla y Campeche

en Evento de Norte con rachas de: 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec 50 a 70 km/h en costas de Veracruz 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

con rachas de:

El oleaje podría alcanzar hasta 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec.

Contraste térmico: calor en el Pacífico

Mientras gran parte del país tendrá frío, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero, y de 30 a 35 °C en zonas costeras de Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en la CDMX en Año Nuevo?

En la Ciudad de México, la noche del 31 de diciembre será templada, pero la madrugada del 1 de enero se prevé fría a muy fría:

Temperatura mínima : alrededor de 7 °C , con valores más bajos en zonas altas

: alrededor de , con valores más bajos en zonas altas Vientos del norte de 5 a 20 km/h, con rachas cercanas a 35 km/h

de 5 a 20 km/h, con rachas cercanas a 35 km/h Sin lluvias en la capital

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó:

Alerta Naranja por temperaturas de 1 a 3 °C con heladas en Tlalpan

por temperaturas de en Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 °C en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.