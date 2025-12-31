Frío, heladas y evento de Norte marcarán Año Nuevo este 31 y 1 de enero; revisa clima en tu estado
El Año Nuevo 2026 llegará con ambiente frío a muy frío en gran parte del país, heladas en zonas altas, lluvias fuertes en el sureste y evento de Norte en el Golfo de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones estarán presentes durante la noche de este 31 de diciembre y la madrugada y mañana del 1 de enero.
El descenso de temperatura estará asociado a la masa de aire ártico vinculada al frente frío número 25, que mantendrá efectos en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.
¿Qué condiciones se esperan la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero?
Durante la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves se prevé:
- Ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central
- Bancos de niebla en zonas del oriente y sureste del país
- Lluvias fuertes a muy fuertes en estados del Golfo y el sureste
- Evento de Norte con rachas intensas y oleaje elevado en costas
Estados con temperaturas bajo cero en Año Nuevo
Las temperaturas mínimas previstas para la madrugada del jueves 1 de enero de 2026 son:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos
Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California.
Lluvias y vientos fuertes para la noche de Año Nuevo
Para la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero se pronostican:
- Lluvias muy fuertes en Baja California, Veracruz y Oaxaca
- Lluvias fuertes en Sonora, Tabasco y Chiapas
- Chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla y Campeche
- Evento de Norte con rachas de:
- 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec
- 50 a 70 km/h en costas de Veracruz
- 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
El oleaje podría alcanzar hasta 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec.
Contraste térmico: calor en el Pacífico
Mientras gran parte del país tendrá frío, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero, y de 30 a 35 °C en zonas costeras de Jalisco, Oaxaca y Chiapas.
¿Cómo estará el clima en la CDMX en Año Nuevo?
En la Ciudad de México, la noche del 31 de diciembre será templada, pero la madrugada del 1 de enero se prevé fría a muy fría:
- Temperatura mínima: alrededor de 7 °C, con valores más bajos en zonas altas
- Vientos del norte de 5 a 20 km/h, con rachas cercanas a 35 km/h
- Sin lluvias en la capital
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó:
- Alerta Naranja por temperaturas de 1 a 3 °C con heladas en Tlalpan
- Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 °C en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco
