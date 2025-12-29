GENERANDO AUDIO...

Las autoridades de Protección Civil reforzaron el llamado preventivo a la población ante el pronóstico de lluvias intensas y descenso de temperaturas en gran parte del país durante el cierre de 2025, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este 29 de diciembre.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las condiciones adversas estarán asociadas al frente frío número 25, que afectará principalmente al Golfo de México, el centro, oriente y sureste del país, con riesgo de inundaciones, deslaves y bajas temperaturas.

Lluvias intensas y frente frío 25 afectan a varios estados

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias muy fuertes a torrenciales en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados de hasta 150 milímetros, mientras que el martes 30 podrían registrarse precipitaciones de hasta 250 milímetros en regiones de Veracruz y Tabasco.

Además, la masa de aire ártico asociada al frente frío provocará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del país, con heladas y temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

También se prevé un evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de posible caída de nieve o aguanieve en sierras y volcanes como el Pico de Orizaba y el Popocatépetl.

Recomendaciones de Protección Civil a la población

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a:

No cruzar ríos ni calles inundadas

Alejarse de zonas con riesgo de deslaves

Extremar precauciones en zonas costeras

Abrigarse adecuadamente , especialmente menores y adultos mayores

, especialmente menores y adultos mayores Evitar anafres o calentadores en espacios cerrados

Seguir información oficial

Las autoridades señalaron que los tres órdenes de gobierno mantienen vigilancia permanente ante cualquier emergencia.

