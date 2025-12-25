GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex) amanecieron con mala calidad de aire, pues, los festejos y la quema de pirotecnia es una constante durante la celebración de las fiestas de Navidad y la contingencia ambiental, una posibilidad.

¿Qué dice el reporte de Calidad de Aire hoy?

En su reporte de las 8:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico Calidad de Aire de CDMX indicó que hay más puntos de mala calidad de aire que regular. Por ello, no se descarta una posible contingencia. Las alcaldías más afectadas son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

GAM

Iztapalapa

Venustiano Carranza

En el resto de la CDMX el aire es bueno.

También, en algunas zonas del Edomex se observan con afectación como el municipio de Nezahualcóyotl donde amaneció con mala calidad de aire, además de:

Coacalco

Tlalnepantla

Tultitlán

Recomendaciones

Para grupo sensibles: “evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre. Resto de la población: reducir actividades físicas vigorosas al aire libre”, indica la dependencia de Calidad de Aire.

Edomex activa Fase I de contingencia ambiental

Las autoridades del Estado de México (Edomex) activaron la Fase I de contingencia ambiental ante el incremento de partículas contaminantes PM2.5 en el ambiente, principalmente en el Valle de Toluca y el municipio de Santiago Tianguistenco.

“Como resultado de las actividades propias de las festividades decembrinas, la noche del 24 de diciembre, así como durante la madrugada y mañana del día 25 de diciembre de 2025, se registraron concentraciones elevadas de PM2.5”, se lee en un comunicado emitido por Medio Ambiente Edomex.

De acuerdo con los reportes ambientales, la concentración de estos contaminantes alcanzó niveles que representan un riesgo para la salud, por lo que se emitieron recomendaciones preventivas a la población como evitar actividades físicas al aire libre, reducir la exposición prolongada al ambiente exterior, entre otras.

Hoy No Circula este 25 de diciembre en CDMX y Edomex

Para este jueves 25 de diciembre, Navidad, la Secretaría del Medio Ambiente informó que no podrán circular los automóviles con engomado verde y terminación de placa 1 o 2. El horario de aplicación será de 5:00 a 22:00 horas.

La Sedema precisó que no están sujetos a las restricciones del programa los siguientes vehículos:

Automóviles con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos

Estas unidades podrán circular sin limitación alguna, sin importar el color del engomado o la terminación de placa.

¿Cómo operará el Hoy No Circula mañana 26 de diciembre en Edomex?

Mañana 26 de diciembre deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Todos los vehículos con holograma de verificación “2”

Los vehículos con holograma de verificación “1”, cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Los vehículos con holograma de verificación “0” y “00”, engomado azul, terminación de placas 9 y 0

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non

Restricción a la circulación de todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo

Las unidades que no porten hologramas de verificación, como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

