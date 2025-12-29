Aseguradoras pagan más de 8 mil mdp por daños climáticos en 2025: ¿qué cubre una póliza de seguro?

GENERANDO AUDIO...

Los daños climáticos en 2025 provocaron que las aseguradoras desembolsaran una suma de más de 8 mil millones de pesos. Esto ejemplificó la necesidad de una póliza de seguro para actuar de forma inmediata ante un imprevisto de la naturaleza.

El sector asegurador ayudó a cubrir daños a casas, hoteles y otros bienes.

La Comisión Nacional del Agua indicó que en este año se registraron 31 ciclones tropicales, dejando graves daños financieros. La Conagua reveló que de los 31 eventos, 13 se presentaron en el océano Atlántico. Mientras que, en el Pacífico Nororiental hubo 18.

“Lo que se ha pagado por riesgos hidrometeorológicos, al cierre del tercer trimestre del año es cercano a 8 mil 700 millones de pesos, si lo comparamos por ejemplo con un Otis, en el que estamos hablando de 40 mil millones”. Norma Alicia Rosas, directora de la AMIS

Esto representa un incremento del 12.7 por ciento respecto a 2024. Huracanes como Otis en 2023 y John en 2024 sentaron precedentes.

“Dentro de las lecciones aprendidas en Otis, necesitamos estar preparados documentalmente para la acreditación de la propiedad y soportar con un expediente todos los gastos de la reconstrucción”. Norma Alicia Rosas, directora de la AMIS

¿Cómo ayuda un seguro ante los desastres naturales?

La póliza de seguro ayuda en caso de incendios, sismos y huracanes. Ante los números presentados por los daños climáticos en 2025, las personas pueden adquirir el que más les convenga según la zona donde vivan y su situación económica:

“La cobertura básica te cubre contra incendio y después puedes añadirle otro tipo de coberturas como la de riesgos telúricos, contra sismos, huracán, todo lo que tiene que ver con terremoto y también puedes agregar coberturas como las hidrometeorológicas”. Norma Alicia Rosas, directora de la AMIS

El ejemplo más grande es Acapulco, Guerrero, donde las aseguradoras ya cubrieron más del 90% de las pólizas activadas hace dos años. Esto permitirá que el paradisiaco puerto esté en su máximo apogeo para el siguiente año donde México recibirá partidos del Mundial 2026, así como también dará la bienvenida a miles de turistas extranjeros.

“Creo que el tema del Mundial va a promover mucho Acapulco. Y ttodos estamos trabajando para un 100% de recuperación”. Seyed Rezvani, director general de Grupo Mundo Imperial

El gasto de las aseguradoras de más de 8 mil mdp por daños climáticos en 2025, demuestra que la fuerza de la naturaleza y la destrucción a su paso son impredecibles, pero la preparación para afrontar lo que ocurra después, sí se puede atender.

