Rescate en Pasta de Conchos es un acto de justicia elemental: Ernestina Godoy

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos es un acto de justicia elemental y reiteró que las autoridades federales no escatimarán esfuerzos para localizar los restos de los 65 trabajadores que perdieron la vida en febrero de 2006, en Pasta de Conchos, Coahuila.

“El plan que se está llevando a cabo es un acto de justicia elemental, un compromiso que emerge de los valores del humanismo mexicano que se ha instaurado en nuestro país”, puntualizó.

Compromiso con las víctimas y sus familias

Al dirigirse a familiares —esposas, hijas, hijos, padres, hermanas, hermanos, amigos y vecinos—, la fiscal sostuvo que comprende y respeta el dolor que han enfrentado durante casi dos décadas, tanto por los hechos ocurridos como por acciones y omisiones posteriores.

“Honro la memoria de cada uno de los 65 mineros que perecieron mientras trabajaban de manera honesta para llevar sustento a sus familias y procurarles una vida digna”, expresó.

Durante una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López; y la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, Godoy Ramos aseguró que las víctimas deben permanecer en el centro de la actuación del Estado.

“Nos mantenemos enfocados en esclarecer los hechos, proteger a las víctimas, reparar el daño, procurar la no impunidad y asegurar la no repetición”, subrayó.

Avances en recuperación e identificación

Desde la intervención de la Fiscalía, detalló, se han logrado 23 identificaciones de restos correspondientes a mineros ya recuperados.

Estos avances han sido posibles gracias a 248 intervenciones periciales, con la participación de nueve especialidades: criminalística de campo, antropología física, arqueología forense, genética forense, medicina forense, odontología, medicina, fotografía, audio y video. Además, se han realizado más de 40 reuniones catorcenales con intervenciones ministeriales.

También se han efectuado 124 visitas al sitio y 23 entregas dignas de restos identificados, con traslados y acompañamiento a la Ciudad de México, así como múltiples reuniones con familiares y representantes institucionales.

“No vamos a escatimar esfuerzos”

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal reiteró el compromiso institucional.

“No vamos a escatimar esfuerzos en el afán de localizar los restos de todos los mineros. El plan que se está llevando a cabo es un acto de justicia elemental”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que el objetivo es lograr la justicia que durante años han exigido las familias.

“Vamos a hacer todo, vamos a poner todo nuestro esfuerzo hasta lograr justicia, que es lo que ustedes han estado pidiendo”, concluyó.

