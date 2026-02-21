Viral en redes, pero sólo llegan 2 a reunión “therian” en CU

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La convocatoria para una supuesta reunión y carrera de “therians” en las Islas de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria, generó expectativa en redes sociales y atrajo a decenas de estudiantes y medios de comunicación.

Sin embargo, al lugar acudieron únicamente dos jóvenes que se identifican como therian. De acuerdo con usuarios de redes sociales, Jesús fue el primero en llegar y señaló que su “theriotype” es un perro, por lo que realizó algunos movimientos en cuatro “patas”, aunque explicó que no acudió caracterizado.

Más tarde se presentó Andrés. Ambos participaron en una carrera simbólica frente al público, con un premio de 500 pesos.

Pese a la amplia difusión en plataformas digitales, no se registró una concentración masiva como se anticipaba.

¿Por qué se hicieron virales los “therian”?

El término “therian” se hizo viral principalmente en TikTok, donde jóvenes comparten experiencias relacionadas con identidad y autodescubrimiento.

La palabra proviene del griego thērion (animal salvaje) y ánthrōpos (ser humano), y deriva en “therianthropy”, que significa “animal-humano”.

En el uso actual, una persona que se identifica como therian afirma sentir una conexión interna con un animal real existente. No implica necesariamente una transformación física, sino una percepción subjetiva o simbólica.

Diferencias clave

Especialistas distinguen entre:

Therian (identidad no clínica): identificación interna con un animal real.

identificación interna con un animal real. Therianthropy clínica o zoantropía clínica: creencia literal de haberse transformado físicamente en un animal, considerada en psiquiatría como un delirio específico.

También suele confundirse con otros términos:

Furry: aficionados a personajes animales antropomórficos como parte de un fandom cultural.

aficionados a personajes animales antropomórficos como parte de un fandom cultural. Otherkin: personas que se identifican con seres no humanos, reales o mitológicos.

La diferencia principal es que el therian habla de identidad interna vinculada a un animal real, no de una afición estética o artística.

Foto: Cuartoscuro

Estudios académicos

Investigaciones recientes han analizado el fenómeno desde perspectivas psicológicas y sociales. Algunos estudios señalan que la identidad therian puede estar asociada a procesos de autodescubrimiento y construcción identitaria.

También se ha documentado que la estigmatización social puede influir en variables relacionadas con el bienestar, y que la identidad puede funcionar como un espacio de pertenencia comunitaria.

Los especialistas subrayan la importancia de distinguir entre expresiones identitarias subjetivas y diagnósticos clínicos.

Foto: Cuartoscuro

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.