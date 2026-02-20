¿Quiénes pueden acceder al Apoyo Bienestar para madres solteras este 2026?

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México mantiene vigente el “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, una estrategia social orientada a mejorar el acceso a cuidados y educación de menores que enfrentan la ausencia de uno o ambos padres.

El apoyo está dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en situación de vulnerabilidad; sin embargo, en la modalidad de apoyo para primera infancia, los beneficios se enfocan en menores de hasta 4 años, o hasta 6 años en caso de discapacidad.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

El programa está dirigido a:

Madres trabajadoras.

trabajadoras. Padres solos.

solos. Tutores legales.

También aplica para menores que se encuentren en situación de ausencia permanente de uno o ambos padres, ya sea porque no residen en la misma vivienda o por causas como abandono o migración en busca de mejores condiciones socioeconómicas.

Requisitos y documentos necesarios

Para realizar la inscripción al programa, se debe presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente de la madre , padre solo o tutor . Si el solicitante es menor de edad, puede presentar pasaporte o acta de nacimiento .

vigente de la , solo o . Si el es de edad, puede presentar o de . Acta de nacimiento de cada niña o niño a inscribir.

de cada niña o niño a inscribir. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) del menor y del solicitante.

Única de Registro de Población ( ) del menor y del solicitante. Comprobante de domicilio reciente ( agua , luz, teléfono, predial o constancia de residencia ).

, luz, teléfono, o constancia de ). Escrito libre bajo protesta de decir verdad donde se indique si la persona trabaja, busca empleo o estudia. En caso de estar estudiando, se deberá anexar constancia oficial emitida por la institución educativa.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE (excepto en el caso de tutores), que pueden tramitarse en línea.

e (excepto en el caso de tutores), que pueden tramitarse en línea. En caso de discapacidad no visible, certificado médico original expedido por institución pública de salud o por médico especialista con cédula profesional.

Montos del apoyo económico

El programa establece un límite de hasta tres niñas o niños por hogar, salvo en casos de nacimientos múltiples.

Los montos que se entregan de manera bimestral son:

1,650 pesos para niñas y niños de 0 a 4 años.

para niñas y niños de 0 a 4 años. 3,720 pesos para niñas y niños con discapacidad de 0 a 6 años.

El recurso busca contribuir a que las madres, padres solos o tutores puedan incorporarse o mantenerse en el mercado laboral, continuar sus estudios o mejorar sus condiciones económicas mientras garantizan el bienestar de los menores bajo su cuidado.

