¿Quiénes pueden acceder al Apoyo Bienestar para madres solteras este 2026?
El Gobierno de México mantiene vigente el “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, una estrategia social orientada a mejorar el acceso a cuidados y educación de menores que enfrentan la ausencia de uno o ambos padres.
El apoyo está dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en situación de vulnerabilidad; sin embargo, en la modalidad de apoyo para primera infancia, los beneficios se enfocan en menores de hasta 4 años, o hasta 6 años en caso de discapacidad.
¿Quiénes pueden acceder al apoyo?
El programa está dirigido a:
- Madres trabajadoras.
- Padres solos.
- Tutores legales.
También aplica para menores que se encuentren en situación de ausencia permanente de uno o ambos padres, ya sea porque no residen en la misma vivienda o por causas como abandono o migración en busca de mejores condiciones socioeconómicas.
Requisitos y documentos necesarios
Para realizar la inscripción al programa, se debe presentar la siguiente documentación en original y copia:
- Identificación oficial vigente de la madre, padre solo o tutor. Si el solicitante es menor de edad, puede presentar pasaporte o acta de nacimiento.
- Acta de nacimiento de cada niña o niño a inscribir.
- Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor y del solicitante.
- Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia).
- Escrito libre bajo protesta de decir verdad donde se indique si la persona trabaja, busca empleo o estudia. En caso de estar estudiando, se deberá anexar constancia oficial emitida por la institución educativa.
- Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE (excepto en el caso de tutores), que pueden tramitarse en línea.
- En caso de discapacidad no visible, certificado médico original expedido por institución pública de salud o por médico especialista con cédula profesional.
Montos del apoyo económico
El programa establece un límite de hasta tres niñas o niños por hogar, salvo en casos de nacimientos múltiples.
Los montos que se entregan de manera bimestral son:
- 1,650 pesos para niñas y niños de 0 a 4 años.
- 3,720 pesos para niñas y niños con discapacidad de 0 a 6 años.
El recurso busca contribuir a que las madres, padres solos o tutores puedan incorporarse o mantenerse en el mercado laboral, continuar sus estudios o mejorar sus condiciones económicas mientras garantizan el bienestar de los menores bajo su cuidado.
