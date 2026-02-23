Órgano de Administración Judicial permite a judicaturas declarar inhábil este lunes; varios estados suspenden labores

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Las judicaturas de todo el país podrán declarar inhábil el lunes 23 de febrero y suspender a su vez los términos judiciales, informó el Órgano de Administración Judicial (OAJ), como anunció el Consejo de la Judicatura de Jalisco.

Con esto, juzgados y tribunales podrán suspender las actividades este lunes a fin de salvaguardar la seguridad del personal, ciudadanía e instalaciones en las diversas entidades del país. Sumándose a la suspensión de clases y operaciones bancarias.

Ello, luego de la oleada de violencia y bloqueos registrados en 20 estados del territorio nacional tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, tras un operativo en Jalisco.

Hasta el momento, además del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas anunciaron como inhábil el lunes en todo su territorio.

Mientras que a estos se suman algunos tribunales de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz.

Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, las actividades se mantienen según lo programado, aunque sí acotó que “la seguridad de las personas es prioridad. Por ello, ante la falta de condiciones seguras en las rutas de acceso, se exhorta a no exponerse ni realizar trayectos que impliquen riesgo”.

Siendo que quienes se encuentren impedidos por ello para acudir a las instalaciones, deberán “hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional correspondiente para la valoración que en derecho proceda”.

Además, “el personal que enfrente condiciones de traslado inseguras deberá comunicarlo de inmediato a su superior jerárquico, a efecto de que se adopten las determinaciones administrativas pertinentes”.

En tanto que, hasta el momento, el Poder Judicial de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto.

