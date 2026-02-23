Muerte del “Mencho” dejó 252 bloqueos en 20 estados; aún quedan 23 sin liberar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El operativo en Tapalpa, Jalisco, y la posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, dejaron como saldo 250 bloqueos en 20 estados del país, los mismos que incluyeron el incendio de vehículos y ataques a establecimientos y gasolineras en diversas regiones del país. Sigue activo solo el 10% de estos.

Asimismo, en el último reporte, el Gabinete de Seguridad de México destacó que, bajo el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se activaron protocolos para liberar las vialidades y proteger a la ciudadanía.

El saldo de los bloqueos

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, hasta las 20:00 horas se habían registrado 252 bloqueos en 20 estados, mientras que el 90% de estos ya fueron desactivados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Agregó que todavía quedan activos 23 cierres, así como otros cuatro parciales bajo control operativo.

Toda vez que Jalisco fue la entidad más afectada, con 65 incidentes en carreteras federales, estatales y vías urbanas estratégicas.

¿Dónde fueron los bloqueos?

De acuerdo con la institución federal, además de Jalisco, hubo otros 19 estados que reportaron eventos focalizados y bloqueos aislados que fueron atendidos de manera inmediata:

Norte: Baja California Nuevo León Sinaloa Tamaulipas

Centro: Estado de México Guanajuato Hidalgo Puebla Zacatecas Aguascalientes

Occidente y Pacífico: Colima Guerrero Michoacán Nayarit

Sur y Sureste: Chiapas Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz



En tanto que continúan de manera ininterrumpida los trabajos para restablecer la movilidad total, continúan de manera ininterrumpida, llamando a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa e informarse únicamente a través de canales oficiales sobre el estado actualizado de las carreteras y la seguridad en sus comunidades.

