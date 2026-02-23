Iglesia llama a reforzar seguridad y pide prudencia, solidaridad y fe

GENERANDO AUDIO...

Iglesia llama a reforzar seguridad tras violencia en México. Foto: Cuartoscuro

En medio de hechos de violencia en México tras un operativo contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN), en el que el líder de la organización, el “Mencho”, fue abatido, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado dirigido al “Pueblo de Dios” para pedir prudencia, oración y atención a las indicaciones de las autoridades civiles.

Este 22 de febrero, la CEM expresó su cercanía con las familias y comunidades afectadas por la situación de inseguridad en distintas regiones del país.

CEM pide prudencia y reforzar seguridad ante violencia

La Conferencia del Episcopado Mexicano exhortó a la población a reforzar las medidas de seguridad personal y comunitaria ante los momentos de violencia que se viven en diversas zonas del país.

En el documento, firmado por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, y Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, se invita a la población a resguardarse en los hogares cuando sea necesario y evitar desplazamientos innecesarios. También se pide atender en todo momento las indicaciones de las autoridades civiles.

La CEM señaló que comparte la preocupación de las familias mexicanas y llamó a intensificar la oración por la paz en las familias, parroquias y comunidades. Asimismo, en el comunicado, la Iglesia pidió que la oración sea también un compromiso para construir reconciliación y fraternidad.

Además, encomendó al país a la intercesión de la Virgen de Guadalupe para que proteja a las familias y ayude a construir caminos de justicia, paz y esperanza. Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su deseo de que la sociedad viva estos momentos con prudencia, solidaridad y fe.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.