Universidades modifican actividades tras muerte del “Mencho”; checa cómo quedan

GENERANDO AUDIO...

Universidades modifican clases para este lunes por muerte del “Mencho”: Cuartoscuro

A raíz de la oleada de violencia que se suscitó en México tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comunicó modificaciones para las actividades escolares de este lunes 23 de febrero.

Por medio de un comunicado en sus canales oficiales, la UNAM anunció la decisión de realizar actividades en línea y a distancia para este lunes 23 de febrero. Los planteles mencionados son los correspondientes a las siguientes Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES):

ENES Morelia, Michoacán.

ENES León, Guanajuato.

ENES Juriquilla, Querétaro.

De esta forma, las actividades presenciales quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Asimismo, solicitaron a alumnos foráneos permanecer en sus hogares hasta que las condiciones se restablezcan.

Planteles de la UNAM no contarán asistencia este lunes

De igual forma, diferentes facultades de la máxima casa de estudios, de forma individual, comunicaron la decisión de no contar asistencia para este lunes 23 de febrero. Por ende, los alumnos pueden decidir asistir o no a los planteles, ante la flexibilidad de los docentes. Entre los planteles que se pronunciaron, están los siguientes:

FES Aragón

Facultad de Medicina

Facultad de Química

Facultad de Derecho

Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Filosofía y Letras

Escuela Nacional de Historia y Antropología

Facultad de Economía

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (23 y 24 de febrero)

Facultad de Odontología

FES Cuautitlán

Facultad de Artes y Diseño

Centro de Enseñanza para Extranjeros

FES Zaragoza

FES Iztacala

Escuela Nacional Preparatoria (todos los planteles)

Colegio de Ciencias y Humanidades (todos los planteles)

Tras esta decisión, los planteles no considerarán inasistencias, ni aplicarán evaluaciones a alumnos y a docentes. Asimismo, sugirieron a la comunidad estar atenta a los canales oficiales ante cualquier actualización.

Más universidades tomaron medidas

Además de la UNAM, distintas universidades comunicaron sus respectivas medidas para este lunes 23 de febrero tras los hechos de violencia suscitados este domingo:

Instituto Politécnico Nacional (IPN): clases suspendidas hasta nuevo aviso fuera de la Ciudad de México y del Estado de México; dentro de la zona metropolitana, no habrá actividades este lunes.

clases suspendidas hasta nuevo aviso fuera de la Ciudad de México y del Estado de México; dentro de la zona metropolitana, no habrá actividades este lunes. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): asistencia con carácter voluntario. Se suspenden actividades fuera de la zona metropolitana.

asistencia con carácter voluntario. Se suspenden actividades fuera de la zona metropolitana. Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México: justificará las inasistencias.

justificará las inasistencias. Universidad La Salle: permitirá faltas con aviso a autoridades escolares.

permitirá faltas con aviso a autoridades escolares. Universidad Panamericana: justificará faltas.

justificará faltas. Tecnológico de Monterrey campus Querétaro: clases presenciales quedaron suspendidas; actividades serán en línea.

clases presenciales quedaron suspendidas; actividades serán en línea. Universidad Autónoma de Chapingo: actividades en Unidades Regionales y Centros Académicos Regionales serán en línea. Practicas de campo quedaron suspendidas.

actividades en Unidades Regionales y Centros Académicos Regionales serán en línea. Practicas de campo quedaron suspendidas. Instituto Tecnológico de Toluca: clases presenciales suspendidas; actividades serán en línea.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.