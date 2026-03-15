Fuertes lluvias se prevén este domingo 15 de marzo en el centro del país
Durante este domingo 15 de marzo, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con una vaguada en altura, generarán rachas de viento de 60 a 80 km/h en Chihuahua y rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, mismas que podrán acompañarse con tolvaneras; y un evento de surada con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además de lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, aunados a inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; chubascos en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz, y lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán y Tabasco. Todas las lluvias mencionadas podrían acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, finalizando en Durango, Sinaloa y Nayarit.
¿Dónde lloverá este domingo 15 de marzo?
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Tamaulipas
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
- Campeche
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 15 de marzo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 ° C: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Sonora
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 70 a 90 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa y Nayarit
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, calor y posibles lluvias aisladas. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h
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