Fuertes lluvias se prevén este domingo 15 de marzo en el centro del país

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Se prevén lluvias en el centro del país este domingo. Foto: Cuartoscuro

Durante este domingo 15 de marzo, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con una vaguada en altura, generarán rachas de viento de 60 a 80 km/h en Chihuahua y rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, mismas que podrán acompañarse con tolvaneras; y un evento de surada con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además de lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, aunados a inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; chubascos en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz, y lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán y Tabasco. Todas las lluvias mencionadas podrían acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, finalizando en Durango, Sinaloa y Nayarit.

¿Dónde lloverá este domingo 15 de marzo?

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Campeche

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 15 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 ° C: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Sonora

zonas serranas de Chihuahua, Durango y Sonora 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

: Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa y Nayarit

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, calor y posibles lluvias aisladas. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h

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