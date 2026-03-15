AMLO critica crisis energética en Cuba y pide donar a ONG para compara alimentos, medicamentos y petróleo para la isla

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Mientras Cuba vive su octava noche de apagón, y negocia con Estados Unidos la flexibilización de las restricciones, el expresidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la crisis energética por la que pasa la isla, y llamó a aportar dinero para la compra de medicinas, alimento y gasolina.

Asimismo, lamentó a través de su cuenta de X que “busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

¿Qué dijo AMLO sobre Cuba?

Aunque recordó que se encuentra en retiro de la vida pública y política, este sábado AMLO emitió en su cuenta de X un mensaje lamentando la crisis en que se encuentra Cuba a causa de las restricciones estadounidenses que impiden a la isla comprar petróleo, sumiéndola en largos apagones.

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”

AMLO / expresidente de México

Ante ello, el exmandatario mexicano llamó a donar dinero en la “cuenta Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina”, destacando que con lo que se recabe la ONG se comprará gasolina, petróleo, medicamentos y alimentos para llevar a Cuba.

La última vez que AMLO escribió en cuenta de la red social fue el pasado 3 de enero, en respaldo a Claudia Sheinbaum ante diversas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, tras la captura del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro.

En tanto que, como había anunciado desde antes de concluir su sexenio, como parte de su retiro político no se habría pronunciado desde el 1 de octubre de 2024, cuando Sheinbaun inició su administración, únicamente el 30 de noviembre pasado, cuando anunció la publicación de su último libro, Grandeza, sobre los pueblos originarios de México.

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