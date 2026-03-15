Tras dichos de Trump sobre cárteles y México, Sheinbaum le responde

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en México gobierna el pueblo, luego de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los cárteles controlaban el país.

“Ayer dije quién gobierna México porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, ¿no? En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva México! ¡Que vivan las mujeres!”

Lo anterior, al encabezar la inauguración de un Centro LIBRE en el municipio de Ixtlán del Río en Nayarit.

El revuelo comenzó luego de que el presidente Trump dijo que México rechazó ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga.

“Bueno, no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Debería acabar con los cárteles porque los cárteles controlan México”, mencionó Trump a pregunta de reporteros.

Inauguración para las mujeres en Nayarit

La presidenta Sheinbaum explicó que los Centros LIBRE serán espacios destinados a que las mujeres reciban asesoría jurídica y psicológica, además de participar en actividades como cursos, talleres o clubes de lectura. La meta es instalar uno en cada municipio del país.

Añadió que en estos centros también se conforman las Redes de Mujeres Tejedoras de la Patria, grupos de apoyo que buscan acompañar a mujeres que enfrentan diversas problemáticas y servir de vínculo con el Gobierno federal.

Asimismo, destacó programas como la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo doméstico y de cuidados realizado históricamente por las mujeres. También informó sobre la entrega de más de 25 millones de Cartillas de los Derechos de la Mujer.

Finalmente, subrayó la importancia de reconocer a las mujeres en la historia nacional, por lo que este año el calendario cívico incluye 18 fechas dedicadas a heroínas de la patria, y anunció que el 21 de marzo se nombrará a Margarita Maza como “Primera Embajadora Histórica de México”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento